Meteo: nuovamente OSTAGGI del SOLE e della CANICOLA

Anche questa mattina vi mostriamo l'immagine satellitare in movimento che ritrae il tempo delle ultime ore in Europa:

Rispetto alla mattinata di ieri, l'alta pressione ha fatto piazza pulita di nubi e fenomeni, non solo sull'Italia, ma su buona parte dell'Europa centrale. Restano ancora attive blande correnti settentrionali sul medio-basso Adriatico e al sud, ma tenderanno ad attenuarsi nei prossimi giorni.

Il grande caldo avvolgerà di nuovo l'Italia e fino al week-end non avremo novità di rilievo.

La prima mappa mostra il soleggiamento atteso in Italia tra le 9 e le 16 di oggi, mercoledi 3 agosto:

A parte un po' di nubi pomeridiane sulle Alpi e sull'Appennino centro-meridionale con basso rischio di fenomeni, il sole splenderà in maniera spietata da nord a sud.

Dal punto di vista termico, queste sono le temperature attese oggi alle ore 16 in Italia:

Valori ovunque molto elevati, ma fortunatamente non da record. Segnaliamo 35° in Valpadana e nelle zone interne della Toscana. Per il resto temperature quasi ovunque superiori a 30° salvo poche eccezioni.

Per domani, giovedi 4 agosto, nulla di nuovo sotto il sole a parte un ulteriore aumento delle temperature.

