Meteo: nuova PERTURBAZIONE in arrivo, quali effetti avrà sull'Italia?

Anche questa mattina vi mostriamo l'immagine satellitare in movimento per vedere il tempo a scala europea ed italica:

E' un'immagine non molto diversa rispetto a quella mostrata ieri. Continua il flusso delle miti correnti occidentali che interessa la nostra Penisola. I fenomeni sono molto scarsi se si eccettuano precipitazioni sui settori alpini di confine.

La perturbazione che "chiuderà" questo lungo pellegrinaggio di nubi si trova sull'Europa occidentale ed attraverserà l'Italia nei prossimi due giorni e sarà seguita da un moderato calo delle temperature.

Andiamo però con ordine. La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle ore 7 di mercoledi 13 dicembre:

Ancora neve in quota sui settori di confine della Val d'Aosta, ma a quote medie sarà solo pioggia. Tempo brumoso con pioviggini e nebbie in Valpadana, piovaschi su Liguria, alta Toscana, basso Lazio e Campania, per il resto ampie schiarite ed assenza di fenomeni.

Temperature molto miti su quasi tutta l'Italia. Ecco i valori attesi alle ore 14 di oggi pomeriggio:

Punte di 23° sulla Sicilia, 22° in Sardegna e 19° su Lucania e Calabria. Più freddo al nord stante le situazioni nebbiose, con valori inferiori a 10°.

Infine, questa è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di domani, mercoledi 13 dicembre:

Piogge o rovesci su alto Veneto, Trentino e Friuli, con neve oltre i 1500-1600 metri. Rovesci nelle aree interne dell'Italia centrale, sulla Campania e il nord della Sardegna. Ancora pioviggini sulle pianure del nord associate a nebbie, ma in attenuazione nella seconda parte della giornata. Clima sempre mite ad eccezione della Valpadana.

