METEO: nuova PERTURBAZIONE all'assalto dell'Italia

L'immagine satellitare di questa mattina in movimento non mente. Si nota una nuova ed intensa perturbazione che si getta a capofitto alla volta dell'Italia:

Il sistema frontale ha già raggiunto con la sua parte piu avanzata il settore di nord-ovest dove potrebbe dare qualche debole nevicata fino in pianura. Sulle altre regioni, dopo una temporanea attenuazione dei fenomeni, il tempo tornerà a peggiorare nell'arco della giornata ad iniziare dai versanti occidentali, con nuove precipitazioni.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese oggi sul nostro Paese:

Nuovi rovesci e temporali in arrivo da ovest lungo le regioni tirreniche, le Isole e le aree interne. Al nord neve localmente fino in pianura sulla Lombardia e parte del nord-est, sopra i 400 metri sull'Appennino settentrionale, 600 metri su quello centrale, 800-1000 metri al meridione e in Sicilia. Venti forti e mari in cattive condizioni con mareggiate lungo il Tirreno.

Questa invece è la previsione per domani, sabato 11 dicembre:

Maltempo sul medio Adriatico e al sud. Neve sopra i 600 metri tra Abruzzo e Molise, 800-1000 metri sul restante meridione. Rovesci anche sulla Sardegna, ma in miglioramento, per il resto tempo buono o situazione in miglioramento. Clima ventoso e freddo su tutta l'Italia.

