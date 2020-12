METEO: NORD, sei pronto per la *NEVE*? Tutte le mappe e gli accumuli previsti da domenica sera!

Ci siamo. Ancora una ventina di ore e molte aree del nord saranno sotto la neve anche in pianura. A provocarla potrebbe sembrare la solita perturbazione, in realtà il fronte si accompagna ad un profondo vortice depressionario che coinvolgerà l'Europa centro occidentale dalla giornata di domenica, determinando venti tempestosi su molte nazioni, oltre a precipitazioni anche a carattere nevoso.



Solitamente le tempeste in Europa si verificano spesso nel periodo natalizio ma difficilmente il vortice depressionario affonda cosi tanto verso sud , una situazione che è figlia di un rallentamento del vortice polare e del distacco di uno dei suoi rami sull'Europa.



La nevicata in sè non sarà poi cosi abbondante come quella occorsa nel dicembre 2012, dunque solo 8 anni fa, ma indubbiamente la neve durante le feste di Natale o di Capodanno che arriva in pianura al nord fa notizia, paradossalmente molto più che al sud e in Adriatico, perchè lì negli ultimi anni è comparsa con maggiore frequenza.



E il fatto di aver chiamato in causa anche il Capodanno significa che potrebbe non essere finita qui.



Ma facciamo un passo alla volta, ecco allora come e dove si presenterà la nevicata in arrivo tra le 22 di domenica e la mattinata di lunedì.

Primi fiocchi nel pomeriggio su settore alpino valdostano e piemontese occidentale, poi su Appennino ligure a quote molto basse, entro la tarda serata su Pavese, Lodigiano, Milanese, in graduale estensione a gran parte delle pianure del nord-ovest nella notte, ma più insistente e continua sul settore lombardo (mista a pioggia solo su est Bresciano, Cremonese e pioggia solo nel Mantovano) del nord-est e sul Piacentino e forse parmense entro la nottata, pur con qualche eccezione e fiocchi su Alpi, Prealpi e fondovalle alpini. Qui la prima mappa con gli accumuli previsti tra le 18 e le 24 di domenica secondo il modello europeo:

Tra la mezzanotte e le 06 del mattino di lunedi 28 ecco la neve guadagnare la massima estensione territoriale con fiocchi anche sulle pianure del Veneto, del Friuli, mista a piogge sulle coste e a Venezia, ombra pluviometrica sulla Romagna e sull'est dell'Emilia (compresa Bologna).



Nevicate da deboli a moderate diffuse sulla Lombardia, su tutto il settore alpino e prealpino e relativi fondovalle, più debole e intermittente sul Piemonte, solo una spruzzata su Torino, fiocchi anche sull'Appennino toscano oltre i 300-400m ma con limite in rialzo, qui la mappa, qualche nevicata irregolare anche sulla costa ligure possibile qua e là tra Savona e Genova:

Ed ecco la mattinata, con il fronte, non rallentato da alcun minimo depressionario significativo, fiondarsi rapido verso nord-est, favorendo altre nevicate ma con limite in rialzo per l'azione dell'aria mite da SW che limerà le termiche soprattutto in quota, trasformando la neve che in quelle ore cadrà copiosa (colore giallo-marroncino) in pioggia o pioggia mista a neve sulle pianure del Triveneto.



Graduale miglioramento intanto sul nord-ovest, dove i fenomeni si esauriranno quasi subito sul Piemonte, entro le 11-12 anche sulla Lombardia, specie ad ovest, forte maltempo intanto al centro con rovesci, temporali e neve solo oltre i 1200m in Appennino, venti tesi di Libeccio:

Qui le temperature previste all'alba di lunedì a 1500m, si nota lo strato freddo ancora presente al nord, mentre al centro e al sud l'aria mite prevale ovunque a causa del forte Libeccio:





ACCUMULI:

Alpi: dai 20(ovest) ai 40cm (centro-est) ad una quota media di 1200m.

Regioni:

Piemonte dai 2 ai 5cm ad ovest, dai 5 ai 7 procedendo verso est, più abbondanti nell'Alessandrino ed est novarese.

Lombardia dai 7 agli 11cm ad ovest, dai 7 ai 15cm su centro-est, ma compressi e fusi dalla pioggia che si sostituirà alla neve sul finire dell'episodio. Tra i 6 e i 9cm a Milano.

Fondovalle trentino: dai 25 ai 30cm, altoatesino, 20cm. Fondovalle aostano: 15-20cm. Liguria: dai 15 ai 35cm oltre i 400-600m. Veneto: dai 10 ai 30cm sulla pedemontana, anche sotto i 5cm sulla bassa per passaggio a pioggia, Friuli stessa situazione.



TENDENZA: martedi e mercoledi variabilità su tutta l'Italia con rovesci frequenti su nord-est e lungo tutte le regioni tirreniche, pur intermittenti e accompagnati da venti di Libeccio vieppiù freschi, che porteranno anche situazioni temporalesche e ulteriori nevicate su centro-est Alpi oltre i 400m.



SORPRESA: tra San Silvestro e Capodanno possibile (40%) ritorno della neve in pianura al nord-ovest per la formazione di una perturbazione mediterranea, a seguito del contrasto dell'aria fredda in arrivo da ovest e l'aria mite in risalita da sud, qui la mappa che illustra la situazione prevista nella notte di fine anno, in verde la neve:





