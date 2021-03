Meteo: nel week-end qualche rovescio e un effimero raffreddamento al nord

ATTO di FORZA: le correnti occidentali prenderanno in mano le redini del tempo marzolino, traghettandoci nel corso della prossima settimana verso un tempo variabile ma mite, senza precipitazioni rilevanti e nell'attesa che entro la metà del mese possa addirittura inserirsi l'anticiclone. E' il risultato di un vortice polare compatto che spegnerà tutti i residui ardori invernali, che pur tenteranno di manifestarsi nel fine settimana al nord, dove è atteso un calo termico e qualche precipitazione anche nevosa sulle Alpi.

SITUAZIONE: l'alta pressione perde colpi e consentirà il parziale inserimento di aria più fredda da nord-est al nord nel corso del fine settimana; nel contempo sul territorio si andranno attivando condizioni di instabilità che favoriranno rovesci sparsi tra nord e centro. Qui sotto il calo termico atteso al nord a 1500m nella notte su domenica 7 marzo:

Ed ecco i riflessi precipitativi della circolazione fresca ed instabile, attesi soprattutto nella mattinata di sabato 6 marzo con rovesci in movimento da est verso ovest al nord, qualche pioggia anche sul medio Adriatico e a ridosso delle coste dell'alto e medio Tirreno, limite della neve ad 800-900m sulla fascia prealpina, sporadici i fenomeni nelle Alpi più settentrionali:

EVOLUZIONE: domenica ancora rovesci sulla Sardegna, in movimento verso il Lazio; sarà il segnale di un disturbo più esteso che, tra lunedì e martedì, impegnerà dapprima Lazio ed Abruzzo, poi scivolerà verso il meridione con piogge e rovesci, che insisteranno sino alla tarda serata di martedì. Ecco i fenomeni attesi in Sardegna per domenica 7 marzo:





CORRENTI OCCIDENTALI: da mercoledì 10 marzo correnti occidentali miti domineranno la scena europea sino al week-end spingendo perturbazioni da ovest che però non interesseranno direttamente l'Italia: un richiamo di aria umida si avrà al nord e sul Tirreno con qualche piovasco atteso sul levante ligure, nulla di più, qui una mappa che chiarisce il tipo di circolazione che sperimenteremo, prevista per venerdì 12 marzo:

Ecco la lieve flessione del campo barico prevista per domenica 14 ma senza un vero peggioramento:

Infine ecco la potenziale rimonta dell'anticiclone attesa tra lunedì 15 e sabato 20 marzo con tempo buono e mite:

OGGI da notare:

-nuvolaglia irregolare al nord a causa della presenza della nuvolaglia residua legata al fronte innocuo transitato ieri.



-un po' di nubi a ridosso della Sardegna a causa di un modesto richiamo sciroccale



-la massa gelida che dalla Scandinava proverà a raggiungere entro la tarda serata il nord delle Alpi ma che nel week-end verrà in gran parte deviata verso est dalla spinta rabbiosa delle correnti occidentali.

