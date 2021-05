METEO: nel week-end inserimento di aria piÃ¹ fresca e qualche temporale sparso, specie in montagna

SITUAZIONE: l'alta pressione non è ancora in grado di insediarsi stabilmente nell'area mediterranea; riuscirà certamente a respingere l'avanzata di un fronte attualmente sull'Iberia, ma le minacce sabato arriveranno da nord-est, da una circolazione d'aria fresca in quota che manterrà attive per alcuni giorni condizioni di instabilità, segnatamente sulle zone di montagna, ma localmente a tratti anche su quelle pianeggianti.



OGGI peraltro i disturbi saranno limitati a modesti annuvolamenti medio alti sulle Isole Maggiori, a qualche acquazzone pomeridiano sul nord Appennino e più sporadicamente lungo la dorsale appenninica del centro, per il resto splenderà il SOLE e nel pomeriggio farà anche abbastanza CALDO.



FINE SETTIMANA: il modesto canale depressionario che verrà scavandosi in quota sul nostro Paese sarà sufficiente a determinare instabilità diffusa sui rilievi alpini ed appenninici, che potrebbe estendersi localmente anche alle zone pianeggianti. Qui una mappa con le aree a maggior rischio di rovesci nella giornata di sabato:

Ed ecco invece la distribuzione dei fenomeni attesa per la giornata di domenica 29 maggio, quando il maggior rischio di rovesci dovrebbe localizzarsi su ovest Alpi, medio e basso Tirreno:

Da notare in quota la flessione delle temperature attesa tra domenica e lunedì, testimoniata da quei vettori blu che vediamo nella mappa qui sotto:

La circolazione settentrionale rimarrà attiva anche nei primi giorni della prossima settimana ed infatti anche per lunedì 31 il modello prevede un rischio di fenomeni temporaleschi sulle zone interne, come si nota nella mappa seguente:

Da mercoledì 2 giugno interverrà un cambio di circolazione; si inseriranno infatti correnti da sud ovest più umide e sempre relativamente instabili che andranno ad accentuare la tendenza temporalesca, pur in un contesto un po' più caldo.



Un passaggio temporalesco esteso sembrerebbe possibile per sabato 5 giugno, mentre da domenica 6 il modello americano prevede l'arrivo dell'alta pressione con tempo più stabile e caldo, ma si tratta solo di una vaga linea di tendenza, assolutamente da confermare. Seguite gli aggiornamenti.

