METEO: nei pacchi natalizi troveremo anche il regalo dell'INVERNO

COMMENTO: tutti i modelli confermano la potenziale svolta invernale che intercorrerà tra Santo Stefano e l'inizio del nuovo anno, pur con tempistiche e modalità diverse. Quello che sembra ormai una certezza è che per la prima volta dopo diversi anni, proprio nel periodo delle feste il vortice polare risulterà decisamente disturbato nei suoi movimenti, favorendo cosi scambi di calore tra le latitudini. Non ci sarebbe cosi da stupirsi se tra i regali di Natale trovassimo proprio l'inverno, quello vero...

SITUAZIONE: al nord transita una debole perturbazione in grado comunque di generare rovesci sparsi, in movimento da ovest verso est, coinvolta anche la Toscana, dove potrebbe generarsi in queste ore un nucleo temporalesco stazionario a ridosso delle coste settentrionali con piogge temporalesche anche intense, estese anche allo Spezzino in Liguria. Qui i fenomeni previsti per la mattinata odierna:

EVOLUZIONE: da giovedi a domenica correnti sciroccali si instaureranno sui versanti occidentali del Paese, determinando annuvolamenti e precipitazioni vieppiù frequenti sulle Isole Maggiori e poi la costa ligure e marginalmente quella tirrenica.



FINE SETTIMANA: una nuova saccatura proverà a sfondare da ovest sull'Italia ma gli effetti più importanti si avvertiranno sul nord-ovest, le Isole Maggiori e poi l'estremo sud, dove tra domenica e lunedì si scaverà un minimo di pressione al suolo che sposterà i fenomeni sull'area jonica. Qui sotto il momento peggiore del maltempo previsto nel fine settimana, sono i fenomeni previsti per la mattinata di domenica 20:

PROSSIMA SETTIMANA: dopo un Natale instabile all'estremo sud, tempo discreto tra martedi 22 e giovedi 24, sebbene sempre in un regime di variabilità, che coinvolgerà soprattutto il nord, mentre altrove il tempo tenderà a migliorare, salvo residui fenomeni all'estremo sud. Tra Natale e Santo Stefano possibile nuovo peggioramento seguito da un calo delle temperature.

Ecco alcune mappe che testimoniano il cambiamento di circolazione previsto, si comincia con la media degli scenari per Santo Stefano, dove si nota una depessione centrata sull'alto Tirreno, dispensatrice di precipitazioni:

A seguire alcune opzioni proposte dal modello americano per il tempo degli ultimi giorni dell'anno, dove si nota l'anticiclone in posizione defilata e masse d'aria più fredde ed instabili che provano a raggiungere l'Italia provocando maltempo invernale:

OGGI da notare: i possibili rovesci temporaleschi sulle coste dell'alta Toscana, i rovesci sparsi sulle pianure del nord e sulla Liguria, ma in graduale attenuazione. Le temperature miti per il periodo su gran parte del Paese.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località

Situazione meteo LIVE:

>>> Radar meteo Italia (piogge)

>>> Satellite Visibile Italia (diurno)

>>> Satellite infrarosso (anche notturno)

>>> Fulmini e temporali in atto

>>> Stazioni meteorologiche LIVE

----------------------------------------------------