METEO: nebbia e freddo sulle pianure del nord ma ci aspetta un generale PEGGIORAMENTO

SITUAZIONE: l'Italia è ancora interessata da un campo di alta pressione che tende però a flettere in coincidenza con l'inserimento di un fronte freddo che, nel corso della prossima notte, valicherà le Alpi, determinando un peggioramento su alcune zone del nord. Ecco comunque la situazione odierna, che vede la presenza di nebbie sul catino padano e localmente nelle valli del centro, mentre all'estremo sud si osserva una residua instabilità con locali rovesci sull'est della Sicilia e sullo Jonio:

Nella notte su venerdì alcuni rovesci sono attesi tra Lombardia, Triveneto e poi Liguria ed Emilia-Romagna, temporali sull'alta Toscana e nevicate su centro-est Alpi oltre i 1200m. Qui la mappa dei fenomeni previsti dal modello europeo tra la notte e l'alba su venerdì, con la formazione del minimo a ridosso del Lazio e i primi rovesci anche sul Tirreno centrale:

Nella mattinata di venerdì ecco i fenomeni coinvolgere prettamente il centro e la Campania, mentre il nord sperimenterà rapidamente ampie schiarite e cesseranno anche le nevicate sui settori di confine, temporali in arrivo sul meridione e sensibile rinforzo della ventilazione sul Tirreno, di Tramontana e Maestrale, e di Grecale in Adriatico:

Tra il pomeriggio e la sera di venerdì fenomeni in spostamento verso il meridione, ove risulteranno più intensi tra Campania, Calabria, Lucania, Molise, migliora su Toscana, Umbria e Marche, neve in Abruzzo oltre i 1200m, temporali su Sardegna orientale, ventoso su tutto il centro-sud, temperature in generale flessione, specie al nord:

SABATO: rischio di forti temporali sulla Calabria jonica al mattino, instabile su tutto il sud con rovesci o ulteriori brevi temporali, ventoso e più freddo, migliora al centro, salvo residui fenomeni tra Abruzzo e basso Lazio, bello altrove ma freddo con valori prossimi allo zero anche in pianura al nord e inferiori allo zero nelle valli alpine ed appenniniche.



DOMENICA: fenomeni solo all'estremo sud, segnatamente a ridosso della Sicilia, bello sulle rimanenti zone, possibile ritorno delle nebbie sul catino padano. Ancora freddo al mattino, più mite nel pomeriggio su alture e coste.



PROSSIMA SETTIMANA: dopo un iniziale fase tranquilla, ma con possibili nebbie sulle zone pianeggianti del nord e nelle valli del centro, possibile peggioramento per l'arrivo di una nuova perturbazione da metà settimana. Tramonta invece la possibilità di un rientro di freddo da est, almeno per il momento.

