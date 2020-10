METEO: Momenti di gloria dell'alta pressione; un po' ridimensionato il GUASTO tra venerdì e domenica

RISVEGLIO infuocato sui cieli del nord; è la testimonianza della presenza di aria secca e relativamente stabile in quota che colora gli altostrati e i cirrostrati di rosso, questa l'alba a Milano, in Piazza Duomo:

SITUAZIONE: l'anticiclone africano impedisce alle perturbazioni atlantiche di sfondare nel Mediterraneo, limitandone gli effetti a qualche annuvolamento stratiforme sul settentrione. Le correnti però sono disposte dai quadranti meridionali al suolo e favoriscono un'accumulo di aria umida sulla Liguria, dove potrebbero verificarsi anche dei locali rovesci, fenomeno che ci attendiamo soprattutto nella giornata di giovedì, quando potrebbero estendersi parzialmente ai settori padani, guarda:

EVOLUZIONE: venerdì 23 un fronte riuscirà a sfondare parzialmente sul settentrione ma i suoi effetti risulteranno nel complesso modesti; certamente non mancheranno piogge sparse e qualche rovescio, specie su Alpi, Liguria e poi regioni di nord-est, ma la saccatura che lo accompagnerà non sarà in grado di favorire una fenomenologia diffusa; qui la sequenza delle precipitazioni (forse un po' troppo generose) attese tra mattina e pomeriggio:

FINE SETTIMANA: sabato 24 il fronte traslerà verso il centro Italia, anche qui determinando precipitazioni sparse di debole o al massimo moderata intensità. Questo corpo nuvoloso verrà supportato domenica 25 da un altro impulso instabile che colpirà soprattutto il meridione con qualche rovescio o temporale sparso. Al nord nel frattempo le condizioni miglioreranno temporaneamente.



PEGGIORAMENTO di LUNEDI 26: perturbazione più corposa in arrivo da ovest con precipitazioni, probabilmente più intense su nord-ovest, Sardegna e poi regioni tirreniche, seguite gli aggiornamenti.



OGGI: da notare gli annuvolamenti irregolari al nord, nubi basse in Liguria con locali piovaschi, tempo buono altrove salvo qualche nebbia locale al mattino. Temperature in aumento al centro e al sud nei valori massimi, quasi invariate al nord.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località



-------------------------------------------------------------------