METEO: moderato maltempo in arrivo nel fine settimana su alcune aree del Paese, e poi?

SITUAZIONE: un flusso di correnti umide ed instabili investe le isole maggiori e le coste liguri, a precedere il tentativo di ingresso di una perturbazione, atteso per domenica, che però non andrà a buon fine per l'opposizione dell'alta pressione. Ecco i fenomeni attesi nella prossima notte secondo il modello europeo, colpita soprattutto la Sardegna:

Nella giornata di sabato 19 dicembre i fenomeni andranno gradualmente accentuandosi sulla Liguria e si apriranno un varco verso bassa Lombardia ed Emilia, come si nota dalla mappa seguente prevista per l'alba di sabato e poi per le successive 12 ore, da notare i fenomeni anche su sud Sardegna, Calabria jonica ed ovest Sicilia:

DOMENICA 20 dicembre: il flusso umido meridionale perderà gradualmente importanza mentre la perturbazione in arrivo dalla Francia si incaglierà sulle Alpi, determinando solo qualche debole nevicata sui settori confinali piemontesi, valdostani e poi lombardi. Le precipitazioni legate allo Scirocco potranno comunque ancora interessare Liguria di Levante, alta Toscana, Emilia, bassa Lombardia e Sardegna.



PROSSIMA SETTIMANA: miglioramento grazie al ritorno dell'alta pressione e sino alla Vigilia di Natale pochi disturbi, salvo il probabile ritorno delle nebbie sul catino padano, attenuato solo parzialmente dal passaggio di nuvolaglia irregolare sui cieli del nord. Temperature sempre miti per il periodo ma in diminuzione sotto la nebbia.



SVOLTA INVERNALE: per Natale è previsto il rapido passaggio di un corpo nuvoloso sostenuto da correnti da nord con qualche precipitazione in viaggio dal nord verso il centro e poi il sud, seguito da una moderata flessione delle temperature, specie tra nord e centro. Ecco il quadro barico previsto subito dopo il passaggio del fronte con correnti da nord sull'Italia:

Cosa succederà DOPO? Ci sono molte ipotesi al vaglio. La più probabile, al momento, vede l'arrivo di una nuova grande depressione con maltempo sulla Penisola da domenica 27 o lunedi 28 con occasione per nevicate al nord, seguite da piogge e da clima nuovamente mite al centro e al sud, come mostra questa mappa del modello europeo:

La situazione è tuttavia molto più complessa di quanto si creda. Vi rimandiamo pertanto a tutti i nostri approfondimenti.



DA NOTARE OGGI: qualche pioggia o rovescio possibile su Sardegna e poi Liguria centrale, più isolati i fenomeni sulla Sicilia, un po' di nuvolaglia anche al nord ma senza fenomeni significativi, più sole altrove, salvo addensamenti all'estremo sud. Temperature sempre miti per il periodo.

