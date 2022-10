Meteo: mezza Italia tra le braccia del MALTEMPO

Questa mattina vi mostriamo la riflettività del radar per vedere dove sta attualmente piovendo in Italia:

Le piogge stanno interessando al momento il medio versante tirrenico, in movimento verso le aree interne e il meridione. Qualche rovescio è presente anche sulla Sardegna settentrionale, per il resto il tempo è asciutto. La perturbazione agirà oggi soprattutto al centro e al sud dove sono attesi fenomeni anche intensi. Al nord e sulla Toscana invece assenza di fenomeni e tempo nel complesso buono.

La prima mappa mostra il soleggiamento totale cumulato previsto tra le 9 e le 16 di giovedi 13 ottobre ( rosa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole)

Soleggiamento compromesso su gran parte del centro e al meridione dove avremo piogge e temporali anche forti. Un po' di nubi sparse senza piogge anche al nord-ovest, per il resto soleggiamento buono.

Questo il quadro delle temperature attese alle ore 16 del pomeriggio odierno in Italia:

Punte di 26° sulla Sardegna meridionale e sulla Sicilia orientale. Valori più freschi invece al centro-sud peninsulare per via delle piogge.

Infine, questo è il soleggiamento atteso per domani, venerdi 14 ottobre, sempre tra le 9 e le 16:

Residue condizioni di maltempo al sud e sulle Isole, ma in via di attenuazione. Nubi sparse al nord-ovest senza pioggia, per il resto soleggiamento buono. Temperature in aumento al centro e al sud.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località