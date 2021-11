METEO-MALTEMPO: inizio settimana tra ACQUAZZONI e TEMPORALI su molte regioni italiane

Questa mattina diamo uno sguardo all'immagine satellitare in movimento che ritrae il tempo delle ultime ore in Europa:

Due le perturbazioni in azione sull'Italia. La prima, di matrice afro-mediterranea, interessa le regioni meridionali; la seconda, di provenienza nordica, agisce invece sul nord-est. Entrambe si daranno appuntamento sull'Italia determinando tempo instabile o perturbato specie al centro e al sud.

La prima mappa mostra la sommatoria delle piogge attese in Italia fino alle ore 20 di questa sera, lunedi 8 novembre:

Rovesci anche intensi interesseranno il Lazio, l'Abruzzo ed a seguire anche Campania e Sicilia occidentale. Rovesci e qualche temporale anche sulla Sardegna, piogge moderate tra la Liguria, il nord-est e la bassa padana; per il resto tempo asciutto.

Questa la situazione prevista per domani, martedi 9 novembre:

Rovesci e temporali su Sardegna, Sicilia e sul basso Tirreno. Sulle altre regioni situazione in miglioramento con belle schiarite e assenza di fenomeni. Venti in nuovo rinforzo su tutta l'Italia e temperature non fredde.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località