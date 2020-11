METEO: maltempo in viaggio verso il centro, poi toccherà al sud (tutte le mappe!)

SITUAZIONE: una perturbazione è riuscita (miracolosamente) a sfondare a sud delle Alpi ed in queste ore impegna parte del nord-est e soprattutto Emilia-Romagna, basso Veneto, Spezzino e Toscana. Nelle prossime ore scivolerà verso il centro, dove andrà approfondendosi una depressione al suolo sul medio Tirreno che esalterà la fenomenologia, qui i fenomeni previsti per la mattinata dal modello europeo:

La formazione del minimo favorirà un generale rinforzo dei venti a rotazione ciclonica al centro e al sud, mentre i fenomeni più intensi si registreranno su Romagna, Marche, Abruzzo, Lazio e bassa Toscana, per poi estendersi anche alla Campania; ecco invece cosa si prevede per il pomeriggio-sera, quando il minimo tenderà a scivolare verso il basso Tirreno (arrivo della neve sulle montagne abruzzesi oltre i 1000-1200m, peggioramento sul Molise e sul nord Sardegna):

EVOLUZIONE: tra la notte e la mattinata di sabato il maltempo si localizzerà al sud, pur non colpendo tutte le regioni in modo omogeneo, infatti il modello prevede fenomeni più intensi e probabili su Puglia e poi Calabria jonica, come mostrano anche le mappe seguenti relative alla mattinata e poi al pomeriggio-sera di sabato 21 novembre:

CALO TERMICO: le temperature in quota caleranno soprattutto nella giornata di sabato, mentre per domenica il freddo si depositerà al suolo in concomitanza dell'attenuazione del vento e dell'azione di compressione dell'alta pressione che farà al contrario prontamente risalire i valori in quota. Ecco allora due mappe emblematiche, previste per sabato a 1500m con il freddo (sino a -4°C) ben segnalato, e poi quella di domenica mattina al suolo con le gelate (da inversione termica) sulle pianure e nelle vallate alpine ed appenniniche:

EVOLUZIONE SUCCESSIVA: domenica ultimi fenomeni all'estremo sud, segnatamente a ridosso della Sicilia e delle Pelagie, bello altrove, freddo su pianure e zone interne, più mite su alture e coste. Da lunedì a mercoledì tempo buono ma possibile ritorno delle nebbie sulle zone pianeggianti del nord e nelle valli del centro e localmente anche del sud. In seguito evoluzione ancora molto incerta, seguite tutti i nostri aggiornamenti!

------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------