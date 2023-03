Meteo: MALTEMPO in azione su alcune regioni, CALO TERMICO a seguire

Questa mattina vi mostriamo la riflettività del radar per vedere dove sta piovendo in questo momento sul nostro Paese:

Il nocciolo di rovesci e temporali si diparte dalla Liguria orientale verso il nord-est. Sul nord-ovest il tempo è già "migliorato" e le precipitazioni sono state consistenti solo a ridosso dei rilievi. Ora il sistema frontale si sta spostando velocemente verso levante e nell'arco della giornata interesserà con la sua coda anche parte delle regioni centro-meridionali.

Andiamo con ordine; la prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle ore 7 di domani mattina:

Nel pomeriggio odierno avremo ancora rovesci sul nord-est, mentre al nord-ovest il tempo sarà più aperto. Rovesci anche su gran parte del centro e il meridione, specie il lato tirrenico e le aree interne. Asciutto invece su Sicilia, Sardegna e medio-basso Adriatico. Ventoso per vento tra ovest e sud-ovest.

Dal punto di vista termico, i valori saranno ancora miti in attesa del calo termico che avverrà nella giornata di domani. Ecco le temperature previste alle ore 15 di oggi, martedi 14 marzo:

Punte di 23° sul Foggiano, 20° sulla bassa Lucania e la Sicilia orientale, 19° sul Piemonte ed in Abruzzo.

Infine, questa è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nella giornata di domani, mercoledi 15 marzo.

Rovesci su Romagna, medio-basso Adriatico, zone interne peninsulari, Cilento e Calabria. Qualche nevicata in Appennino sopra i 1000 metri. Per il resto tempo asciutto. Ventoso per correnti settentrionali e temperature in calo specie al centro e al sud.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località