METEO: maltempo in arrivo su molte regioni, la prossima settimana anche FREDDO e NEVE

SITUAZIONE: una depressione avanza lentamente dalle Baleari verso la Sardegna, attivando davanti a sé aria mite ma umida di Scirocco in direzione delle regioni tirreniche e delle isole maggiori. Questo determinerà un graduale peggioramento sulla Sardegna, la Liguria e poi sulla Sicilia e un generale aumento delle nubi sulle coste tirreniche e parte del nord-ovest. Nel frattempo sulle pianure del nord ristagna ancora aria fredda, che sarà però parzialmente rimossa nelle prossime ore, qui la previsione sino alle 24 di oggi secondo il modello europeo:

SABATO e DOMENICA: la depressione si muoverà verso ESE, andando a coinvolgere principalmente le nostre regioni centrali e meridionali, mentre il suo influsso sul settentrione risulterà marginale, limitato a nuvolaglia e a qualche sporadico fenomeno sulle zone più meridionali e domenica sulla Romagna. Da notare invece i temporali in movimento dal Tirreno verso lo Jonio, qui sotto le mappe rispettivamente per sabato e domenica:

PROSSIMA SETTIMANA: lunedì una massa d'aria molto fredda sfiorerà il Paese ma resterà in gran parte confinata all'area balcanica, mentre residui fenomeni si attarderanno sul medio Adriatico e sul meridione ma in esaurimento.



Martedì 1° dicembre altra aria fredda si muoverà dal centro Europa verso le Alpi, andando a scavare una depressione al suolo sul centro Italia per la giornata di mercoledì 2 dicembre con annesso maltempo e neve a bassa quota in Appennino, e peggioramento anche su parte del sud, aria fredda e calo termico al nord. Qui le due mappe più significative; la prima a livello termico a 1500m per mercoledì 2 dicembre e la seconda il risvolto precipitativo sempre per lo stesso giorno:

NEVE al NORD in pianura per venerdì 4 dicembre? La porterebbe una saccatura in discesa dal nord-ovest del Continente diretta proprio verso il Mediterraneo centrale. C'è però ancora una certa discrepanza tra i modelli, fisiologica anche considerata la distanza temporale. Seguite gli aggiornamenti!

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

