METEO: MALTEMPO in arrivo su alcune regioni italiane, vediamo quali

Anche questa mattina vi mostriamo l'animazione del satellite che riassume il tempo delle ultime ore in Europa:

La perturbazione si sta addossando all'arco alpino, anche se l'aria umida che la precede sta già determinando rovesci sul Levante Ligure e su alcune aree della fascia prealpina centro-orientale.

Il sistema frontale valicherà le Alpi nel pomeriggio odierno e nella giornata di domani, venerdi 22 ottobre, agirà soprattutto sulle regioni centrali.

Andiamo però con ordine, analizzando il comportamento del tempo in Italia nella giornata odierna, giovedi 21 ottobre. La prima mappa riassume le piogge fino alle ore 20 di questa sera:

Rovesci saranno possibili sulla Liguria centro-orientale, l'alta Lombardia, l'alto Veneto e il Friuli. Qualche pioggia in mattinata anche sull'alto Piemonte. Al centro-sud è atteso qualche rovescio tra il basso Lazio e la Campania. Su tutte le altre regioni il tempo si manterrà asciutto ed in parte anche soleggiato.

Attenzione ai venti sostenuti di matrice meridionale con possibili mareggiate in Liguria e sull'alto Tirreno. Temperature miti.

La seconda mappa mostra invece il tempo atteso nella giornata di venerdi 22 ottobre in Italia:

Rovesci o temporali su Toscana, Umbria, Marche e Lazio. Qualche piovasco al mattino in Liguria, ma in attenuazione; piovaschi nell'arco della giornata saranno possibili anche sulla Campania e la Sicilia, per il resto tempo asciutto. Rotazione dei venti dai quadranti nord-occidentali e qualche grado in meno.

