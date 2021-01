Meteo: MALTEMPO in arrivo ma ci sono potenziali clamorosi sviluppi per febbraio

SITUAZIONE: l'Italia è interessata da un flusso di correnti nord-occidentali progressivamente più mite che determina annuvolamenti irregolari alternati a schiarite, ma anche qualche pioggia sulle aree sopravento: zone alpine di confine e basso Tirreno, come vediamo in questa cartina che riassume la previsione per oggi, dove si ritiene possibile entro sera qualche debole pioggia su basso Lazio, Campania e Calabria tirrenica e deboli nevicate sulle aree di confine mediamente tra 800 e 1300m a secondo dei settori:

EVOLUZIONE: venerdì un fronte nuvoloso un più organizzato attraverserà il Paese, determinando deboli piovaschi su parte del nord, spruzzate di neve sulle Alpi centro orientali e di confine, qui più insistenti, oltre i 1000m, piogge e qualche rovescio su parte del centro, nelle aree evidenziate in cartina (segnatamente Toscana e Marche) :

FINE SETTIMANA: una depressione entrerà in azione sull'Italia dispensando moderato maltempo un po' su tutte le regioni a cominciare sabato dal nord e dal settore centrale tirrenico, neve a quote superiori ai 900-1300m, mentre per domenica nubi e precipitazioni colpiranno in prevalenza centro, sud ed estremo nord-est. Qui la sequenza relativa ai fenomeni previsti tra sabato pomeriggio e sabato sera e quelli previsti tra la notte su domenica:

PROSSIMA SETTIMANA: dopo una breve pausa di tempo migliore, entro giovedì 4 da ovest interverrà una nuova figura depressionaria dispensatrice di pioggia al nord e sulle regioni centrali tirreniche, ma che favorirà anche un richiamo di correnti miti sul resto del Paese. Attenzione però, questa depressione potrebbe richiamare aria decisamente più fredda dall'est europeo, nell'ambito di una profonda modifica della configurazione barica sull'Europa, che porterebbe anche freddo intenso sin sul nostro Paese, come mostrano nel lungo termine (in media dal 7-8 febbraio) il modello americano e quello canadese:

ATTENDIBILITA': sarebbe fisiologico attendersi a febbraio un calo dell'intensità del flusso zonale da ovest sull'Europa e un'evoluzione invernale anche importante, tenuto conto che quest'anno ad est si è accumulata anche molta aria fredda, tuttavia per ogni valutazione ulteriore vi rimandiamo ai nostri approfondimenti nel corso della giornata.



