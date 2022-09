Meteo: MALTEMPO alle porte dell'Italia

Ecco la perturbazione che interesserà l'Italia tra sabato e domenica; la vediamo nell'immagine satellitare in movimento:

Il fronte ha già raggiunto la Francia e sarà a ridosso delle regioni di nord-ovest la prossima notte. Si tratta di una perturbazione intensa che darà luogo a fenomeni anche di forte intensità nel prossimo fine settimana, soprattutto al centro.

La perturbazione farà da apripista ad un regime instabile sull'Italia che dovrebbe continuare anche la prossima settimana.

Andiamo però con ordine: questo è il soleggiamento totale cumulato previsto tra le 9 e le 16 di venerdi 23 settembre ( rosa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole)

Sarà una giornata nel complesso soleggiata su tutta l'Italia a parte nubi locali senza conseguenze.

Dal punto di vista termico, queste le temperature attese sul nostro Paese alle ore 16 di oggi, venerdi 23 settembre:

Valori nel complesso gradevoli. Da segnalare solo 25° che si raggiungeranno sulla Sicilia occidentale.

Infine, questo è il soleggiamento atteso per domani, sabato 24 settembre, sempre tra le 9 e le 16:

Soleggiamento assente al nord, sulla Toscana, la Corsica e il nord della Sardegna dove agiranno piogge e rovesci. Soleggiamento in calo nell'arco della giornata anche sul restante centro, mentre al meridione soleggiamento ancora convinto. Temperature in calo al nord e sulla Toscana, in aumento al sud e sulla Sicilia.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località