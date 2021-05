Meteo: maltempo al nord, specie sul Triveneto, coinvolta anche la Toscana, caldo al sud

SITUAZIONE: una perturbazione piuttosto attiva sta interessando le nostre regioni settentrionali portando piogge e rovesci localmente intensi, specie tra Liguria di Levante, Lombardia e Venezie. Coinvolte marginalmente anche le regioni centrali, segnatamente la Toscana. Più a sud il richiamo di aria calda dai quadranti meridionali farà impennare le temperature con punte anche oltre i 30°C su Sicilia e Puglia, complice anche l'effetto foehn che si verrà a creare sui versanti sottovento, qui la sintesi della giornata:

EVOLUZIONE: martedì le correnti ruoteranno ad ovest favorendo l'inserimento di masse d'aria più fresche ma anche leggermente instabili; infatti sul Triveneto, specie sulle zone di montagna, saranno ancora possibili rovesci, tempo migliore al nord-ovest e più in generale al centro e al sud, ma con calo moderato delle temperature grazie ai venti più freschi. Qui la sintesi del tempo previsto:

CORRENTI OCCIDENTALI: da mercoledì a sabato prevarranno correnti occidentali che trasporteranno fronti nuvolosi sfrangiati che non determineranno precipitazioni rilevanti. Oltretutto tra venerdì e sabato la pressione tenderà temporaneamente ad aumentare e le temperature aumenteranno.



COLPO di SCENA: da domenica un vortice freddo sul centro Europa potrebbe sfondare nel Mediterraneo inagurando una fase temporalesca a partire dal nord-est, in estensione a gran parte del Paese con annesso calo termico. Una situazione che potrebbe protrarsi sino a mercoledì 2 giugno, rovinando il Ponte festivo. Qui una mappa barica che illustra quanto appena esposto, è prevista per lunedì 31 maggio:

Da NOTARE:

-le piogge anche rilevanti e generose su Lombardia e Triveneto previste sino al tardo pomeriggio

-il caldo al sud con punte anche di 34°C su Sicilia interna e Puglia settentrionale.

