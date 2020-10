METEO: maltempo al centro e al sud, bello al nord

SITUAZIONE: una perturbazione sta attraversando l'Italia da nord a sud. Dopo aver attraversato il settentrione con effetti solo locali, sta invece indugiando sulle regioni centrali e in giornata raggiungerà il sud. Ecco la sequenza dei fenomeni attesa rispettivamente per la mattinata e poi per il pomeriggio dal modello europeo:

PARENTESI di bel tempo tra giovedì e le prime ore di sabato, quando un promontorio anticiclonico abbraccerà l'Italia favorendo anche un rialzo delle temperature, specie nei valori massimi. Qui la mappa sinottica europa che riassume quanto detto:

PEGGIORAMENTO: da sabato pomeriggio il cedimento del cuneo anticiclonico a partire dal settentrione consentirà l'ingresso di una saccatura dal nord Europa con conseguente peggioramento a partire dal nord Italia, accompagnato in serata da piogge e rovesci, che domenica si estenderanno anche alle regioni centrali.



La formazione di un minimo di pressione a ridosso del Mar Ligure nella notte su domenica determinerà precipitazioni intense tra Liguria, Lombardia, basso Piemonte e Triveneto, sulla cui durata i modelli ancora si dividono, seguiranno approfondimenti, vista la delicatezza della situazione. Qui una mappa delle precipitazioni prevista per la notte su domenica dal modello europeo:

L'affondo della saccatura dal nord Europa comporterà un netto calo termico, il ritorno della neve sulle Alpi e l'instaurarsi di una circolazione depressionaria che persisterà anche nei primi giorni della prossima settimana, coinvolgendo soprattutto il centro e il sud con fenomeni intensi. Seguite gli aggiornamenti.



OGGI: al nord schiarite sempre più ampie e bel tempo, con temperature massime miti, anche superiori ai 20°C. Al centro al mattino molto nuvoloso con piogge sparse, asciutto in Toscana, schiarite in Sardegna con inserimento del Maestrale, al sud nubi in rapido aumento con piogge sparse dal pomeriggio, contemporaneo miglioramento sulle regioni centrali. Temperature in calo nei valori massimi.

