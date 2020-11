METEO Live: perturbazione in transito con PIOGGE a spasso per l'Italia

SITUAZIONE: una perturbazione atlantica è riuscita a forzare il blocco dell'alta pressione e ad inserirsi nell'area mediterranea, favorendo un peggioramento piovoso che, in queste ore, si attesta tra nord-est, Romagna e regioni centrali e che nel pomeriggio coinvolgerà anche la Campania e poi il basso Tirreno, come mostra la mappa dei fenomeni previsti tra le 12 e le 18 secondo il modello europeo:

Da notare che, ad accompagnare il fronte, c'è un modesto ma non trascurabile minimo depressionario, che rallenterà la traslazione dei fenomeni verso sud, esaltando la fenomenologia, che al centro e al sud potrà presentarsi anche sottoforma di rovesci e temporali. La neve cadrà sulle Dolomiti e l'est delle Alpi attorno ai 1300-1500m.



Qui sotto invece la situazione prevista per martedì 17, dove si nota i fenomeni ormai localizzati al sud e in parte anche sul medio Adriatico, almeno nelle prime ore, un po' di vento interverrà su Sardegna e regioni centrali, al nord probabile ritorno di qualche nebbia o strato basso in pianura:

EVOLUZIONE: mercoledì 18 il vortice ciclonico presente al sud seguiterà a proporre qualche rovescio o temporale, specie sulle regioni joniche, con marginale coinvolgimento dell'Abruzzo, mentre sul resto d'Italia si affermerà il sereno, nebbie permettendo, qui i fenomeni previsti nella mattinata:

IN SEGUITO: giovedì 19 persisterà una residua instabilità al sud, mentre al nord comincerà ad avvicinarsi una nuova saccatura, che entro le prime ore di venerdì spingerà un impulso freddo sulla Valpadana, con effetti peraltro limitati, che da venerdì sera andrà attestandosi a ridosso della Sardegna, dove si scaverà un minimo depressionario, responsabile di maltempo per le isole e parte del centro e del sud.



FINE SETTIMANA: la depressione a ridosso della Sardegna si sposterà verso il basso Tirreno portando maltempo su isole, Campania, Lazio, Abruzzo, e successivamente sulle restanti regioni meridionali, tempo buono ma più freddo sul resto del Paese.



PROSSIMA SETTIMANA: dopo un temporaneo miglioramento, da valutare la possibilità di un rientro di aria fredda da nord-est. Seguite gli aggiornamenti!

