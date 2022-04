METEO: libeccio sostenuto, Sole e nuvole al risveglio, in arrivo una rapida ondata di MALTEMPO!

Temperature gradevoli questa mattina su tutta Italia grazie ai sostenuti venti di libeccio che hanno totalmente inibito l'irraggiamento notturno e hanno mantenuto i valori termici oltre i 10-15°C su quasi tutto lo Stivale. È proprio il vento il protagonista principale di questa prima parte di giornata: le raffiche di vento hanno raggiunto velocità ragguardevoli in Appennino tanto da superare i 100 km/h.



Dal satellite si notano chiaramente le correnti di libeccio al centro e al sud, che contrastando con l'orografia del Mediterraneo danno vita a nubi medio-alte sfumate verso est. Nel frattempo l'aria fredda è in discesa sull'Europa centrale e va ad impattare sull'arco alpino.

I venti di caduta (il garbino) stanno sferzando gran parte del versante adriatico dall'Emilia alla Puglia. Il vento proseguirà per quasi tutta la giornata fin quando non subentrerà l'aria molto più fredda in discesa dall'Europa centrale.

Questa massa d'aria fredda invaderà dapprima il nord dal pomeriggio: ci aspettiamo rovesci e temporali a tratti forti sul nordest (come ben anticipato ieri in questo articolo), che potrebbero dar luogo a grandinate e piogge a carattere di nubifragio. Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino, Emilia orientale saranno le regioni più esposte a questi fenomeni intensi tra pomeriggio e sera. La neve scenderà rapidamente di quota fino a portarsi sui 600-800 metri.

Più asciutto sul nordovest, dove al limite potrebbero svilupparsi acquazzoni rapidi e di brevissima durata.

Nel corso della domenica delle Palme l'aria fredda scivolerà rapidamente verso sud apportando anche qui un improvviso calo termico, nubi e piovaschi sparsi. Il vento di maestrale sarà senza dubbio il protagonista di giornata. Nel frattempo tornerà il Sole su tutto il nord e le temperature potranno nuovamente salire fin sui 17-19°C.