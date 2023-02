Meteo: le NUBI proveranno a contrastare l'egemonia del SOLE, tuttavia...

Anche oggi vi mostriamo l'immagine satellitare a scala europea con il tempo delle ultime ore:

Passata la fase culminante dell'alta pressione avvenuta ieri, da ovest si affacciano annuvolamenti poco organizzati, ma che testimoniano un primo e temporaneo calo della pressione sull'Italia. Non aspettiamoci grandi cose da questo progetto, solo qualche isolata pioggia nel fine settimana su limitati settori del nord e del Tirreno. Per un cambiamento più consistente della situazione si dovrà aspettare la fine del mese, ma ne riparleremo in altra sede.

Intanto, questo è il soleggiamento totale cumulato previsto tra le 9 e le 16 di giovedi 16 febbraio (rosa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole)

Nubi sparse saranno presenti su tutti i settori occidentali dell'Italia, Sardegna compresa, ma senza piogge. Un po' di nubi anche al nord, per il resto soleggiamento ottimo.

Dal punto di vista termico, questi sono i valori attesi alle ore 15 di oggi:

Temperature ovunque primaverili con punte di 17° sulla Puglia e la Lucania.

Infine, questo è il soleggiamento atteso per domani, venerdi 17 febbraio, sempre tra le 9 e le 16:

Nubi sparse anche abbastanza compatte su tutti i settori occidentali e su parte del nord, segnatamente al nord-est. Non si prevedono piogge. Su tutte le altre regioni soleggiamento ottimo.

