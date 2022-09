Meteo: le fresche correnti orientali ci salutano; arriva il MALTEMPO su molte regioni

Iniziamo come di consueto con le immagini da satellite in movimento che ritraggono il tempo di questa mattina in Europa:

Il rientro di correnti orientali che da qualche giorno interessa la nostra Penisola ha raggiunto il suo apice. La mattinata si presenta infatti molto frizzante da nord a sud, specie nelle aree dove il cielo è sereno.

L'alta pressione sull'Europa centro-occidentale ha però le ore contate. In alto a sinistra già si vede la perturbazione che sabato agirà al centro e al nord con piogge e rovesci. Questo fronte potrebbe aprire una fase più dinamica nell'arco della settimana prossima in Italia.

Andiamo però con ordine. La prima mappa mostra il soleggiamento totale cumulato previsto tra le 9 e le 16 di giovedi 22 settembre ( rosa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole)

Al mattino ancora addensamenti sul nord-ovest e lungo il versante adriatico, ma la situazione dovrebbe migliorare nel pomeriggio. Qualche rovescio o temporale sarà possibile sulla Sardegna orientale, in Sicilia e nel sud della Calabria, per il resto soleggiamento ottimo e clima stabile.

Temperature del pomeriggio su standard gradevoli da nord a sud. Ecco i valori attesi in Italia alle ore 16 di oggi, giovedi 22 settembre:

Ancora valori ad una cifra al nord-est, nelle aree interne del centro e lungo il versante adriatico. Più caldo sulla Sardegna con 26°, per il resto temperature molto gradevoli.

Infine, questo è il soleggiamento atteso per domani, venerdi 23 settembre, sempre tra le 9 e le 16:

Giornata stabile e soleggiata praticamente ovunque. Un po' di nubi saranno presenti sull'est della Sardegna e al meridione, ma senza fenomeni. Temperature massime in aumento.

