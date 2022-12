Meteo: le cose NON vanno affatto bene, grande sfida dopo l'Epifania

E' uno dei nostri affezionati lettori a mandarci questa splendida foto dalla Val d'Ultimo (BZ) mentre era in vacanza sulla neve con la famiglia. Si scorgono le nubi basse presenti nel fondovalle ma anche il sole pieno che illumina piste ancora ben innevate dalle nevicate dicembrine.

Ma quando torneranno queste nevicate? Quando tornerà l'inverno con il suo freddo, le sue piogge, il suo vento? Finirà con un'eterna ed inutile attesa anche quest'anno? Qualche buona notizia per la verità c'è ma le carte sadicamente si divertono a rimandare costantemente il momento in cui assisteremo ad una vera inversione di tendenza.



Quali sono allora queste buone notizie:

1 nonostante il grande raffreddamento in stratosfera, sembra che non vi saranno conseguenze in troposfera e questo dunque significa che il vortice polare troposferico non ne sarà condizionato e potrà cominciare presto a frenare.



2 proprio la progressiva frenata del vortice polare e di conseguenza del vento che ne dirige le operazioni (la corrente a getto), potrebbe dal 7-8 gennaio in poi e più ancora in seconda decade del mese, favorire affondi meridiani delle saccature cariche di freddo e maltempo anche verso il sud Europa.



3 ottimismo per una minore capacità dell'anticiclone rispetto al solito di prendere in mano la situazione e dominare l'Europa a suo piacimento. Sembra insomma un po' affaticata l'alta pressione. (E sarebbe ora eh?)



Cosa c'è che invece non quadra:

Che le mappe fanno una gran fatica ad inquadrare l'ingresso deciso nel Mediterraneo delle saccature che farebbero cambiare il tempo e la massima concessione che otteniamo di vedere è una grande sfida tra anticiclone e depressioni con la corrente a getto sparata da ovest che corre proprio lungo il profilo delle Alpi. Guardate:

C'è in realtà qualche concessione da alcune emissioni, già sarebbe importante favorire un ricambio d'aria, come quello evidenziato nella mappa seguente, associato anche a qualche precipitazione:

Da qui a pensare che ad est possa formarsi un blocco allo scorrimento delle correnti da ovest per la formazione di un'anticiclone termico (dovuto all'accumulo di una massa d'aria fredda) con conseguente riscossa invernale, è ancora utopia, ma l'ipotesi non va affatto scartata da metà gennaio.



Seguite dunque gli aggiornamenti ora per ora su MeteoLive, non saremo sempre "sul pezzo" a scovare tutte le novità e speriamo i primi a darvi buone notizie!



RIASSUMENDO

-tempo mite e variabile sino all'Epifania, possibile variabilità più spiccata nei giorni successivi, ma ancora da verificare eventuali cali termici e fenomeni associati.