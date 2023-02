Meteo: la QUIETE (relativa) prima della TEMPESTA (fredda)?

Anche questa mattina vi mostriamo l'immagine satellitare in movimento che ci fa vedere il tempo in Europa nelle ultime ore:

Alta pressione forte e tenace sull'Europa occidentale e depressioni fredde più ad est. La nostra Penisola resta così inserita in un corridoio di correnti non fredde da nord-ovest che determinano una situazione meteo abbastanza tranquilla, a parte locali disturbi. Nel fine settimana l'azione dell'alta pressione sarà più pressante, ma si tratterà di un fuoco di paglia, in quanto da lunedi la situazione è destinata a cambiare radicalmente con l'arrivo del freddo e della neve.

Andiamo con ordine. La prima mappa mostra il soleggiamento totale cumulato previsto tra le 9 e le 16 di mercoledi 1 febbraio (rosa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole)

Nuvolosità sparsa su tutti i settori di ponente, dalla Liguria alla Campania, ma con basso rischio di pioggia. Nubi anche sul Friuli sempre senza piogge, per il resto soleggiamento buono.

Queste sono le temperature previste in Italia alle ore 14 di oggi, mercoledi 1 febbraio:

Temperature nel complesso miti per il periodo, più fredde ovviamente nelle aree interne del centro e su parte del nord. Punte di 14° sulla Puglia.

Infine, questo è il soleggiamento atteso per domani, giovedi 2 febbraio, sempre tra le 9 e le 16:

Non cambia molto la situazione. Nubi sparse sui settori di ponente, sulla Sardegna e il Friuli, senza piogge, soleggiamento buono invece altrove. Temperature stabili su valori miti.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località