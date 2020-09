Meteo: la quiete prima di una nuova TURBOLENZA

SITUAZIONE: un temporaneo promontorio anticiclonico consente a tutta l'Italia di godersi una giornata in gran parte soleggiata, salvo qualche addensamento di nubi basse lungo le coste tirreniche, figlie di una corrente occidentale che rimane comunque sempre attiva. Le temperature saliranno anche di qualche grado nei valori massimi, riportandosi su valori consoni alla media del periodo.



EVOLUZIONE: giovedì 1° ottobre un ciclone comincerà ad avvicinarsi alle coste francesi occidentali, attivando correnti di Libeccio e poi di Ostro e Scirocco sul nostro Paese; si attiverà cosi dell'instabilità prefrontale sulla Liguria con temporali marittimi, nuvolaglia e qualche piovasco coinvolgerà la regione alpina. Nel contempo si formeranno alcuni temporali sullo Jonio, che proveranno poi a muoversi in direzione del Salento, qui la situazione prevista nel pomeriggio-sera di giovedì 1° ottobre dal modello europeo:

Nella notte su venerdì 2 i temporali si estenderanno alla Lombardia e poi venerdì mattina raggiungeranno anche il nord-est, qui la fenomenologia prevista tra le 00 e le 06 di venerdì 2 ottobre sempre dal modello europeo:

Nel corso di venerdì 2 ci sarà una frenata nell'avanzamento della perturbazione in arrivo dalla Francia per l'approfondimento del vortice ciclonico francese, con conseguente localizzazione dei fenomeni soprattutto al nord, salvo l'Emilia-Romagna; nel frattempo risalirà aria molto calda per il periodo sul meridione, qui la sommatoria dei fenomeni nel pomeriggio-sera di venerdì 2:

SABATO: il fronte attraverserà mezza Italia portando forti temporali su Sardegna, regioni centrali tirreniche e poi nord-est, temporaneo miglioramento dal pomeriggio sul nord-ovest, arretramento della massa d'aria calda verso sud, ma ancora meridione in gran parte all'asciutto, salvo temporali su nord Campania:

DOMENICA: nuovo impulso instabile in arrivo nel corso del pomeriggio-sera al nord con piogge e rovesci a partire da Alpi e Liguria, in estensione poi al resto del nord-ovest in serata, tempo migliore altrove.



PROSSIMA SETTIMANA: nuovo fronte in transito lunedì al nord e al centro, in trasferimento e localizzazione da martedì su nord-est, centro e sud, ove persisterà almeno sino a mercoledì. Possibili miglioramenti da giovedì 8 ottobre, ma da confermare.

