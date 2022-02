METEO - la QUIETE dopo la TEMPESTA: torna l'alta pressione sull'Italia

Anche questa mattina vi mostriamo le immagini satellitari in movimento che ritraggono il tempo delle ultime ore in Europa:

Sulla destra dell'immagine notiamo la perturbazione che si allontana verso levante. Ha determinato venti di burrasca, se non di tempesta, sulla nostra Penisola con numerosi danni. Questa mattina è ancora presente un po' di nuvolosità e vento forte sulle regioni meridionali, ma la situazione dovrebbe migliorare nell'arco della giornata.

Sul resto d'Italia abbiamo invece condizioni di tempo stabile, stante il consolidamento di una zona anticiclonica che ci terrà compagnia fino a venerdi 11 febbraio.

Le previsioni per oggi, martedi 8 febbraio, sono quindi molto semplici. Vi mostriamo la mappa del soleggiamento previsto in Italia tra le 9 e le 15 della giornata odierna:

Ultime nubi al sud legate a raffiche di vento da nord in via di attenuazione. Su tutte le altre regioni bel tempo. Temperature un po' fredde al meridione, in genere miti nell'arco della giornata sul resto d'Italia.

Questo invece è il soleggiamento previsto per la giornata di domani, sempre tra le 9 e le 15:

Al centro e al sud soleggiato e con temperature in aumento. Al nord arriverà invece un po' di nuvolosità, piu intensa sulla Liguria, senza pioggia. Rotazione delle correnti dai quadranti meridionali ed aria leggermente più umida.

