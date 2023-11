METEO: la QUIETE di oggi prima della TEMPESTA di domani

Questa mattina vi mostriamo l'immagine satellitare in movimento per vedere la situazione meteorologica a scala europea:

Gli ultimi rovesci legati alla vecchia depressione si stanno allontanando verso sud, ma interessano ancora la parte meridionale della Sicilia. Sull'Europa centrale e settentrionale si nota la discesa di aria artica contrassegnata da una nuvolosità frammentaria che ricorda vagamente un ciottolato.

L'Italia è interessata al momento da una sella anticiclonica che verrà demolita in fretta a partire dalla prossima notte ad opera delle correnti fredde sopra citate, che nella giornata di domani irromperanno sull'Italia con forti venti e maltempo segnatamente sul medio-basso Adriatico e al sud.

Oggi intanto avremo una giornata più primaverile che tardo-autunnale sull'Italia. La prima mappa mostra il soleggiamento totale cumulato previsto tra le 9 e le 16 di venerdi 24 novembre ( rosa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole):

Ultimi rovesci nel sud della Sicilia al mattino, ma in via di attenuazione, per il resto giornata soleggiata o velata da nuvolosità medio-alta. In serata nubi in aumento sul medio e basso Tirreno con la possibilità di qualche piovasco.

Sul fronte termico, avremo una giornata davvero mite da nord a sud. Ecco i valori attesi in Italia alle ore 14 di oggi pomeriggio:

Punte di 19-20° al sud e sulla Sardegna, ma 17-18° saranno probabili anche sulle pianure del nord-ovest e lungo il versante tirrenico.

Infine, diamo uno sguardo alla situazione attesa in Italia nell'arco della giornata di domani, sabato 25 novembre:

Prepotente ingresso dell'aria fredda sull'Italia con rovesci, temporali e grandine dall'Abruzzo verso sud con neve sopra i 700-800 metri, ma i fiocchi di neve potrebbero scendere anche più in basso in caso di rovesci intensi.

MASSIMA ATTENZIONE ai venti forti settentrionali ed ai mari in cattive condizioni specie nei pressi della Sardegna, sulla Sicilia e sul versante adriatico centro-meridionale dove si attiveranno mareggiate intense.

Al nord venti molto forti di Favonio tra la notte e il primo mattino, poi in attenuazione in giornata. Bufere di neve sui valichi alpini. Temperature in brusco calo specie al centro e al meridione.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località