Meteo: la PIOGGIA protagonista sull'Italia; ecco le aree più colpite!

Questa mattina vi mostriamo una confortante riflettività del radar che mostra la nostra Penisola alle prese con belle innaffiate piovose!

E' sempre difficile accontentare tutti sotto il profilo piovoso in una nazione estesa in latitudine come la nostra. Possiamo quindi dire che diverse regioni stanno avendo una discreta razione di pioggia, mentre altre stanno ricevendo meno da questa perturbazione. Nel complesso, però, il radar si presenta confortante.

Nelle prossime 12-18 ore la pioggia continuerà a cadere su molte regioni e anche nel fine settimana questa meteora non diverrà per fortuna una chimera, dato che resteranno condizioni instabili sul nostro Paese, anche se avremo maggiori schiarite. Per l'alta pressione c'è sempre tempo e chi è già stufo della pioggia potrà probabilmente rifarsi nell'arco della prossima settimana.

La prima mappa mostra la sommatoria delle piogge attese in Italia fino alle ore 20 di oggi, venerdi 6 maggio:

Piogge abbastanza consistenti al nord, specie al nord-ovest, meno su Liguria e Venezie. Rovesci su Toscana, Sardegna e Sicilia. Piovaschi alternati a pause sul restante centro e al meridione ad eccezione delle aree estreme che non avranno fenomeni. Temperature gradevoli, un po' fresche sotto le piogge più consistenti.

Questa invece è la previsione per domani, sabato 7 maggio:

Ancora rovesci su Sardegna orientale, Sicilia, Calabria Tirrenica e Campania. Rovesci anche in Abruzzo, più sparse e sporadiche le piogge al nord, tempo asciutto con qualche schiarite altrove. Lieve rialzo termico.