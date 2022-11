Meteo: la perturbazione si sposta, ma il tempo non migliora completamente

Questa mattina vi mostriamo l'immagine satellitare in movimento che mostra l'andamento del tempo in Europa nelle ultime ore:

La retroguardia della perturbazione interessa ancora il versante adriatico e parte del meridione con qualche pioggia o rovescio. Sul resto d'Italia il tempo è migliorato, ma altri corpi nuvolosi incalzano da ovest in un regime di complessiva variabilità.

La prima mappa mostra il soleggiamento totale cumulato previsto tra le 9 e le 16 di mercoledi 23 novembre ( rosa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole)

Soleggiamento un po' compromesso su Sardegna, Calabria e Sicilia dove avremo anche dei piovaschi. Soleggiamento compromesso al mattino lungo il versante adriatico con gli ultimi rovesci in via di attenuazione, per il resto soleggiamento buono.

Queste sono le temperature attese in Italia alle ore 14 di oggi pomeriggio:

Punte di 19° sulla Sicilia orientale e la Sardegna meridionale, 17° sulla Calabria Ionica, altrove valori ancora leggermente superiori alle medie del periodo.

Infine, questo è il soleggiamento atteso per domani, giovedi 24 novembre, sempre tra le 9 e le 16:

Sarà la giornata migliore della settimana. Soleggiamento buono quasi ovunque a parte nubi sulla Calabria, la Sicilia e nelle aree interne del centro, ma con basso rischio di pioggia. Temperature in aumento nei valori massimi.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località