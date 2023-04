METEO: la perturbazione scorre sullo Stivale, ecco il week-end di Pasqua!

Il maltempo non molla la presa: dopo le piogeg e i temporali arrivati ieri al Nordovest, ora tocca alle regioni centrali aprire l'ombrello. In particolare tra bassa Toscana, Lazio, Umbria e entroterra abruzzese registriamo accumuli di pioggia interessanti, localmente superiori ai 30 mm.

Merito dei temporali che da alcune ore imperversano sul centro Italia: uno di questi ha raggiunto Roma attorno alle 7, dove si è scatenato un veloce nubifragio specie nei quartieri meridionali.

Sul resto d'Italia troviamo una situazione meteorologica migliore, ma non sarà così per tutta la giornata! Piogge e temporali, legati alla depressione localizzata sul mar Tirreno, è in lento spostamento verso sud-est, pertanto ci sarà un inevitabile peggioramento nelle prossime ore anche su Campania, Puglia, Basilicata. Entro domani la depressione si sposterà totalmente sul Meridione, per una Pasqua all'insegna dell'instabilità.

I fenomeni saranno accompagnati da aria piuttosto fredda, come già possiamo notarla questa mattina sul centro Italia! Laddove ci sono nubi e piogge la temperatura è crollata fino a 6-7°C (anche in pianura), mettendo in risalto le termiche invernali presenti alle medio-alte quote. Ovviamente laddove splende il Sole questo fattore viene un po' nascosto dal riscaldamento del suolo (normalissimo ad Aprile).

In conclusione, che Pasqua sarà? Il tempo sarà perturbato al sud, con frequenti addensamenti, piogge sparse e locali temporali. Tutto questo fin dal mattino. Stessa sorte molto probabile anche su Molise e Abruzzo. Invece su regioni come Lazio, Umbria, bassa Toscana, Trentino, Veneto, Emilia Romagna potremo imbatterci in improvvisi rovesci o temporali pomeridiani legati al flusso freddo che continuerà a soffiare dai Balcani verso il Mediterraneo.