Meteo: la parentesi primaverile sarà di breve durata, insidie FREDDE all'orizzonte

SITUAZIONE: tra sole primaverile e nebbie di fine inverno. L'anticiclone a fine febbraio determina spesso questo tipo di condizioni. Una situazione che si ripeterà ancora per qualche giorno, fintanto che l'alta pressione avrà la forza di imporsi tra centro Europa e Mediterraneo centrale, cioè sino a sabato 27.

Le punte massime di temperature, sino a 22°C, dovrebbero raggiungersi nella giornata di mercoledì 24 marzo, come mostra la mappa del nostro modello relativa alle ore centrali di questa giornata:

EVOLUZIONE: da domenica 28 sembra sufficientemente attendibile (65%) un'implosione dell'anticiclone, determinata soprattutto dall'inserimento di aria fredda dai quadranti nord-orientali, che andrà a minarne le fondamenta, favorendo una netta flessione delle temperature, specie in montagna, ma anche annuvolamenti irregolari al nord e poi lungo il versante adriatico e sul meridione all'inizio della prossima settimana, qui le temperature previste dal modello americano a 1500m per domenica, dove si nota in verde l'isoterma di zero gradi tornare ad abbracciare nord e fascia adriatica:

PROSSIMA SETTIMANA: tra lunedì 1 e mercoledì 3 grande incertezza modellistica: il modello europeo propone ancora un tentativo dell'alta pressione e dunque del bel tempo di riappropriarsi dell'Italia, ma altri modelli propendono invece per un'ulteriore accentuazione dell'instabilità associata a condizioni simil invernali, specie nella seconda parte della settimana. Chi avrà ragione? Leggete tutti i nostri approfondimenti!



Da notare OGGI:

-le nebbie sull'alto Adriatico e sul basso Veneto

-la mitezza pomeridiana con punte prossime ai 20°C, specie sul Tirreno.

-la splendida giornata di sole sulle Alpi con cieli tersi ed aria secca

