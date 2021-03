Meteo: la nuova perturbazione un arrivo spalancherà le porte al FREDDO

Le miti correnti atlantiche continuano ad interessare quasi tutta l'Europa e l'Italia. Dalla moviola satellitare si nota un nuovo corpo nuvoloso che sta interessando l'Europa centrale, seguito da aria più fredda ed instabile sulle Isole Britanniche:

La coda di questo nuovo sistema frontale interesserà l'Italia tra domenica 14 e lunedi 15 marzo, aprendo una fase decisamente più fredda indotta in un primo tempo da correnti settentrionali, poi addirittura orientali.

La giornata odierna, sabato 13 marzo, vedrà generali condizioni di variabilità con addensamenti soprattutto nelle aree interne dell'Italia centro-meridionale dove sarà possibile qualche piovasco. Ecco comunque la sommatoria delle precipitazioni attese sulla nostra Penisola fino alle ore 19 di stasera:

Al nord sarà una bella giornata di sole a parte i settori alpini confinali, l'alta Val d'Aosta e l'Ossola dove arriveranno nevicate tra il pomeriggio e la serata. Sempre in serata, aumenteranno le nubi anche sulle pianuire, ma senza piogge.

Bel tempo anche sulla Sardegna e la Sicilia; qualche isolato piovasco sarà invece possibile tra l'Umbria, le Marche e nelle aree interne dell'Italia meridionale (Campania e Lucania in modo particolare). Clima mite e ventilazione tra ovest e sud-ovest anche sostenuta specie in serata.

La giornata di domani, domenica 14 marzo, vedrà il transito della sopracitata perturbazione che darà effetti segnatamente al nord-est e al centro-sud, anche se in maniera sparsa ed irregolare:

Neve abbondante tra l'alta Val d'Aosta e l'Ossola; asciutto sul resto del nord a parte piovaschi veloci in transito al nord-est a metà giornata. Rovesci saranno invece presenti al centro, sulle regioni tirreniche e sulla Sardegna occidentale. Non mancheranno nevicate in Appennino sopra i 1000-1200 metri.

Attenzione ai forti venti da nord-ovest ed ai mari in cattive condizioni.

La prossima settimana risulta confermato l'arrivo del freddo sull'Italia; ecco l'emissione del modello americano parallelo per mercoledi 17 marzo:

Ne parleremo in mattinata su MeteoLive, continuate a seguirci!