METEO: la CALURA farÃ  ancora 40 (gradi) su diverse regioni!

Continua una situazione meteorologica di stallo sul nostro Continente; l'Europa centro-occidentale non ne può più di temporali e danni annessi, mentre il nostro meridione da giorni sta soffocando di caldo, con 40° a portata di mano su diverse regioni.

Fin tanto che il quadro sinottico non muterà, non aspettiamoci grossi cambiamenti sullo scenario meteorologico europeo.

L'immagine satellitare di questa mattina mostra l'estenuante fiato africano bollente che tormenta con sabbia e nuvolosità medio-alta parte del centro e il meridione:

Non fatevi ingannare dalla nuvolosità; come abbiamo detto ieri si tratta di nubi medio-alte affogate in un mare di sabbia. A tratti può cadere qualche goccia e addirittura ci può essere qualche temporale a base alta, ma la sostanza non cambia.

I temporali (quelli seri e rinfrescanti) sono molto distanti dalla scena italiana ed anche oggi lambiranno le solite zone dell'Italia settentrionale; la prima mappa mostra la situazione in Italia fino alle ore 20 di questa sera:

Soliti temporali pomeridiani su Alpi, Prealpi e alte pianure del nord. Bel tempo con sole limpido nella fasca compresa tra le basse pianure del nord e il Lazio. Cieli lattiginosi con nubi medio-alte, qualche goccia mista a sabbia e tanto caldo al meridione e sulla Sicilia.

Oggi il caldo potrebbe toccare l'apice al meridione. Ecco i valori previsti per il primo pomeriggio odierno sul nostro mezzogiorno:

Ben 43° sono previsti sulla Sicilia orientale, 41-42° nel Foggiano, Tavoliere e bassa Lucania, 40° sulla Sicilia occidentale e il Salento. Sul resto del meridione temperature quasi ovunque superiori a 35°.

Nel fine settimana si avrà probabilmente una temporanea e parziale attenuazione del caldo, mentre per la prossima settimana (secondo le mappe attuali) non sembrano esserci buone notizie. Ne riparleremo in mattinata.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località