METEO: la CALMA che si contrappone alla TEMPESTA

Anche questa mattina vi mostriamo cosa sta accadendo a livello europeo nelle ultime ore tramite le immagini satellitari in movimento:

Sulle Isole Britanniche e il Mare del Nord si nota una struttura blandamente spiraleggiante che si muove velocemente verso levante. Si tratta di una vera e propria tempesta che porta venti fino a 150km/h. Interesserà tutto il nord Europa, sfiorando anche l'Europa centrale nella giornata di domani, sabato 19 febbraio.

Da noi nulla di tutto ciò: l'atmosfera questa mattina è tranquilla, anche se la coda della suddetta perturbazione potrebbe influenzare il tempo di alcune regioni italiane nella giornata di domani.

Andiamo con ordine: la prima mappa mostra il soleggiamento atteso nella giornata odierna in Italia, tra le 8 e le 15:

Nubi basse sul Tirreno e la Liguria; su quest'ultima regione si attiveranno pioviggini nel pomeriggio e in serata. Velature in transito al nord-est e banchi di nebbia sulla Pianura Padana, per il resto tempo bello e mite (dove vedete il colore fucsia).

Questa invece è la tendenza per domani, sabato 19 febbraio:

Dicevamo della coda di una perturbazione che toccherà l'Italia. Qualche piovasco tra Liguria, Emilia Romagna e nord-est; qualcosa anche sulla Toscana. Sul resto d'Italia nessun cambiamento sostanziale.

