METEO: l'ondata di maltempo viaggia verso il meridione

SITUAZIONE: aria più fredda ha fatto irruzione tra nord e centro Italia favorendo situazioni temporalesche, rovesci di pioggia e anche nevicate sul settore alpino dalle quote medie, specie su alta Valtellina ed Alto Adige, qui sotto un colpo d'occhio su Livigno (SO) così come si presentava alle 8 di stamane:

Nelle prossime ore il maltempo si muoverà verso sud e lo dimostra anche la mappa dei fenomeni previsti per la mattinata dal modello europeo; si notano certamente ancora dei rovesci tra Lombardia e Triveneto, dovuti alla ritornante fredda del sistema frontale, con neve sulle Alpi, ma il grosso del fronte si collocherà sul basso Tirreno, dove sono previsti temporali diffusi, in movimento verso il resto del sud:

Nel pomeriggio al nord e al centro il tempo migliorerà ulteriormente mentre i fenomeni si accaniranno sul meridione sino alla prossima notte, risultando anche forti, anche laddove non sono evidenziati, cioè sulla Puglia:

EVOLUZIONE: mercoledì un altro fronte si approssimerà alle Alpi, ma la progressiva rimonta dell'alta pressione ne impedirà un ingresso franco sulle nostre regioni, che sarà invece limitato ad un po' di nuvolaglia e forse a qualche piovasco sull'alta Toscana, nel contempo all'estremo sud saranno ancora possibili temporali sulle coste joniche della Lucania, della Calabria e sul Salento, ma anche qui è atteso un miglioramento.



ALTA PRESSIONE: tra giovedì e il fine settimana il bel tempo si affermerà in maniera più netta, grazie alla rimonta dell'alta pressione, come si nota anche da questa mappa barica prevista per sabato 31 ottobre:

Previsto anche un netto rialzo dei valori di temperatura in quota e sulle coste, meno sulle zone pianeggianti a causa dell'inversione termica, che potrebbe anche favorire la comparsa di nebbie sparse sul catino padano e nelle valli del centro.



PROSSIMA SETTIMANA: non mancheranno tentativi di disturbi al dominio dell'alta pressione, dapprima sul basso Adriatico e sul meridione in genere, poi forse anche al nord, seguite gli aggiornamenti.

