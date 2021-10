METEO: l'Italia tra le braccia dell'alta pressione, ma in vista c'è un CAMBIAMENTO

Anche questa mattina vi mostriamo l'immagine satellitare in movimento che ritrae il tempo delle ultime ore sul nostro Continente:

L'alta pressione distorce il moto dei sistemi nuvolosi: la parte piu attiva delle perturbazioni scorre molto a nord, alle latitudini della Scandinavia, mentre sull'Europa centrale e in parte sul nord Italia transitano nubi medio-alte che non producono fenomeni. E' la fase culminante dell'anticiclone, che a partire da domani, mercoledi 20 ottobre, inizierà a cedere a partire dalle regioni settentrionali.

Per la giornata odierna, martedi 19 ottobre, possiamo omettere la cartina delle piogge in quanto non sono previsti fenomeni da nessuna parte in Italia. Un po' di nubi medio-alte solcheranno i cieli del settentrione e della Toscana, ma senza velleità di pioggia.

La situazione, come accennato, inizierà un po' a cambiare a partire da mercoledi 20 ottobre; ecco la mappa delle precipitazioni:

Primi piovaschi sulla Liguria, in estensione in giornata al basso Piemonte e la bassa Lombardia, ma si tratterà di poca cosa. Su tutte le altre regioni ancora bel tempo e clima molto mite per la stagione.

