METEO: l'inverno si prepara a lanciare la sua offensiva, tenetevi forte!

Forse ci siamo. Lo schema barico che si è instaurato sull'intera Europa dal periodo prenatalizio, ha i giorni contati. Basta con la mitezza esasperata fuori stagione, basta con le nubi basse, le pioviggini insulse, le giornate buie, basta anche con un tempo che nulla a che fare con il gennaio.



Il modello europeo stasera lo afferma in modo piuttosto netto: nel fine settimana post Befana, arriverà una perturbazione vera, porterà con sè precipitazioni e finalmente anche un po' di vento, un po' di fresco soprattutto in quota e al centro-sud, un po' in Valpadana, dove il ricambio d'aria paradossalmente potrebbe determinare un effimero aumento. Eccola la carta del cambiamento:

E subito dopo tra martedì 10 ed il 12 gennaio ecco la rotazione dei venti dai quadranti nord occidentali con temporaneo miglioramento, ma ingresso di aria finalmente più secca e fredda da nord-ovest, qualche nevicata lungo la dorsale appenninica del centro e del sud e sui settori alpini confinali:

L'alta pressione non riuscirà ad entrare nuovamente franca nel Mediterraneo e questi rimbalzi di correnti, questa alternanza tra NW e SW potrebbe favorire gradualmente anche un abbassamento del limite delle nevicate, introducendo finalmente un quadro invernale sulla Penisola, come vediamo qui:

Al momento non si vede alcuna interazione con il freddo, (che nel frattempo andrà costruendosi sull'est europeo e sulla Russia), se non oltre la metà del mese e soltanto in una minoranza tra gli scenari proposti, ma già la situazione prospettata significherebbe tornare ad una RELATIVA NORMALITA'.



Ma ci torniamo a questa normalità?

Quanto è attendibile?

Diciamo che un passo avanti stasera lo abbiamo fatto, l'attendibilità della media degli scenari è salita al 45%, ma manca ancora quel pezzettino che ci farebbe affermare con ulteriore fiducia...l'inverno sta tornando, e quel pezzettino stasera abbiamo voluto evidenziarlo noi mostrando la mappa della media degli scenari prevista per sabato 14 gennaio con la colorazione più scura, di come dovrebbe essere disposto il sacco depressionario nell'area mediterranea e di come invece ancora non è (sia pur di poco). La speranza si è accesa però, come direbbero i latini REDIT ANIMUS.