METEO: l'inverno si prende la scena fuori stagione, la primavera può attendere

E' tornato l'inverno a Colfosco in Badia (BZ) sulle Dolomiti, guardate che scenario:

SITUAZIONE: una massa d'aria fredda ed instabile determinerà oggi condizioni di moderato maltempo sul nord-est e le regioni centrali, specie del versante adriatico, sino a coinvolgere marginalmente anche il meridione, specie Molise e Puglia. Tempo migliore sulle Isole Maggiori e soprattutto al nord-ovest, che rimarrà sottovento e dunque con cieli spesso sereni.

Qui la SEQUENZA precipitativa prevista tra mattinata e pomeriggio, con i fenomeni che dovrebbero localizzarsi lungo il versante adriatico e sulla Campania e la Calabria tirrenica, notare i rovesci di neve attesi lungo le Alpi orientali e la dorsale appenninica emiliano-romagnola oltre i 700m:

EVOLUZIONE: l'ingresso di aria ulteriormente fredda di matrice artica è ben visibile dalla mappa prevista per l'alba di mercoledì 14 aprile a 1500m con l'isoterma di zero gradi in verde che abbraccia gran parte del Paese, tranne le isole e l'estremo sud:

Una massa d'aria del genere in aprile genera condizioni di instabilità perchè il soleggiamento è ormai generoso e questo favorisce la formazione pomeridiana di nubi temporalesche che infatti si riscontrerà a macchia di leopardo soprattutto al nord, mentre una risposta mite ma umida alla discesa dell'aria fredda si riscontrerà a ridosso della Sicilia, per l'arrivo di una perturbazione afro-mediterranea che tra giovedì e venerdì porterà piogge sull'isola, poi anche in Sardegna e Calabria, coinvolgendo marginalmente il resto del sud, come si vede nelle due mappe seguenti, previste per giovedì e venerdì:

FINE SETTIMANA: l'instabilità si rinnoverà sulla Penisola ma con distribuzione dei fenomeni ancora tutta da acclarare stante l'incertezza dei modelli previsionali. Sembra comunque più alto il rischio di acquazzoni al sud, sulle zone interne del centro e sul nord-est, mentre le temperature aumenteranno solo leggermente, rimanendo sotto le medie al nord e al centro, ma vi preghiamo di aggiornarvi per maggiori dettagli.

Oggi da notare:

-le piogge insistenti sul nord-est con neve in quota oltre i 700m con fenomeni in estensione verso sud, specie in Adriatico

-le temperature sotto la media del periodo

-le belle schiarite sul nord-ovest con visibilità eccezionale e vista delle Alpi dalle pianure.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località

Situazione meteo LIVE:

>>> Radar meteo Italia (pioggia/neve)

>>> Satellite Visibile Italia (diurno)

>>> Satellite infrarosso (anche notturno)

>>> Fulmini e temporali in atto

>>> Stazioni meteorologiche LIVE

