Meteo: l'inverno mostrerà ora un volto più mite ma turbolento con tanta PIOGGIA e NEVICATE sulle Alpi

SITUAZIONE: ristagna ancora nei bassi strati un po' di aria fredda su molte zone del nord e del centro, specie nelle aree che non hanno ancora conosciuto l'avvezione mite che invece già abbraccia le regioni dell'alto Tirreno, la Liguria e la Lombardia, ma è questione di poche ore. A breve il respiro mite, ma umido, cancellerà il freddo dalle zone pianeggianti e persino dall'Appennino, relegandolo sulle Alpi. In più arriveranno le precipitazioni, già presenti fra l'altro tra Liguria ed alto Tirreno, entro sera guadagneranno spazio verso le pianure del nord.



Nella notte su giovedì una prima debole perturbazione colpirà il nord e le regioni centrali tirreniche, favorendo anche una modesta spolverata di neve a quote basse sull'ovest del Piemonte e nei fondovalle alpini, pioggia sul resto del nord e rovesci sul Tirreno. Giovedì mattina il fronte insisterà tra Lombardia, Triveneto e regioni centrali tirreniche e la Sardegna occidentale con quota neve oltre gli 800-1000m sulle Alpi, qui una mappa esplicativa prevista per la mattinata, si nota in verde la neve e in azzurro la pioggia:

Nella notte su venerdì altro richiamo di aria mite con piogge al nord e sull'alto e medio Tirreno con limite della neve oltre i 900-1200m procedendo da ovest verso est sulle Alpi. Dopo una breve pausa venerdì mattina, ecco il fronte più intenso tra il pomeriggio e la sera con piogge battenti al nord e temporali al centro, nevicate copiose sulle Alpi oltre i 600-700m ad ovest, oltre i 900-1200m procedendo verso i settori alpini centro-orientali, qui la mappa per il pomeriggio-sera e poi per la notte su sabato:

FINE SETTIMANA: sabato il fronte sarà ancora attivo sul nord-est, al centro e al sud dove porterà altre precipitazioni. Domenica al nord sfonderà aria più fredda ma secca, al centro e al sud un altro impulso instabile porterà piogge e rovesci, anche neve questa volta in Appennino oltre gli 800-900m, oltre a sostenute correnti di Maestrale.



PROSSIMA SETTIMANA: ancora tempo inaffidabile al centro e al sud per l'esordio della settimana con piogge e rovesci, anche nevosi oltre i 500-700m, a causa dell'afflusso di aria più fredda da nord-ovest, al nord soleggiato con freddo secco. Da mercoledì 26 temporaneo miglioramento ma ancora freddo al mattino.

