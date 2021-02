METEO: l'inverno latita e la primavera giocherÃ  d'anticipo al centro e al sud

COMMENTO: la particolare disposizione delle correnti sull'Europa non favorisce gli scambi meridiani di calore e questo penalizza l'inverno mediterraneo che solitamente e statisticamente, proprio in questo periodo, conosce il suo momento di massima vitalità. Invece la presenza di un anticiclone di matrice subtropicale finirà per determinare punte termiche da piena primavera su gran parte del centro e del sud sino a sabato. Poi arriveranno le piogge, ma senza freddo e questo penalizzerà le stazioni sciistiche di bassa quota, proprio nel momento in cui si prospetta finalmente un'apertura degli impianti.



SITUAZIONE: una debole perturbazione scorre sull'Europa centrale, coinvolgendo in parte anche il nord Italia, dove favorisce un richiamo di aria umida ma mite, che favorisce piovaschi su Lombardia, Liguria e poi Triveneto ed alta Toscana; sporadiche nevicate sulle Alpi ma a quote decisamente alte (1800-2000m), qui la previsione per la mattinata del modello europeo:

EVOLUZIONE: tra giovedì e venerdì tempo simile ma con fenomeni davvero sporadici al nord, invece ulteriore afflusso di aria mite al centro e al sud sino a toccare nella giornata di sabato i 23°C in Sardegna, i 22°C in Sicilia e i 20°C su diverse zone di Lazio e Campania, ma anche 17°C in Toscana ed 11° in Valpadana, come si nota dalla mappa qui sotto prevista proprio per sabato alle 15:

PEGGIORAMENTO: domenica una figura depressionaria sfonderà gradualmente da ovest determinando precipitazioni al nord e sul Tirreno, in estensione a gran parte d'Italia entro la serata e poi nelle prime ore di lunedì. La neve cadrà sulle Alpi segnatamente oltre i 1400-1500m, le temperature caleranno di alcuni gradi, specie al centro e al sud, dopo l'exploit termico primaverile delle prossime giornate, ma rimarranno comunque miti per il periodo, qui la previsione per le ore centrali di domenica:

PROSSIMA SETTIMANA: lunedì ancora maltempo legato al passaggio di questa perturbazione con piogge su gran parte del Paese ma situazione in miglioramento al nord-ovest. Martedì altra perturbazione con piogge e rovesci al centro e al sud, ai margini il nord, sempre in un contesto più autunnale che invernale. Giovedì altro possibile passaggio piovoso in un susseguirsi quasi "marzolino" di fronte da ovest senza mai un vero sussulto invernale.



INVERNO: potrà risollevarsi un po' in extremis dopo metà mese? Ne parleremo diffusamente oggi su MeteoLive.it

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località

Situazione meteo LIVE:

>>> Radar meteo Italia (pioggia/neve)

>>> Satellite Visibile Italia (diurno)

>>> Satellite infrarosso (anche notturno)

>>> Fulmini e temporali in atto

>>> Stazioni meteorologiche LIVE

--------------------------------------------------------------------