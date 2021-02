METEO: l'inverno italiano si addormenta ma da domenica tornerà il MALTEMPO

SITUAZIONE: l'Italia è interessata da un promontorio anticiclonico che regala tempo discreto o buono al centro e al sud, dove affluisce aria molto mite; irregolarmente nuvoloso al nord, dove potrebbero ancora verificarsi dei piovaschi tra Liguria e Lombardia, specie tra la serata odierna e la prima mattinata di venerdì, come vediamo dalla mappa qui sotto:

EVOLUZIONE: sino a sabato ulteriore afflusso di aria mite al centro e al sud per venti tra Ostro e Scirocco, al nord invece si manifesteranno entro sabato sera i prodromi del peggioramento che poi domenica si estenderà a gran parte del Paese, lo vediamo in questa mappa prevista per il pomeriggio di sabato:

PEGGIORAMENTO: la figura depressionaria in arrivo da ovest nel corso di domenica si insinuerà sul Mediterraneo centrale dando vita ad un generale peggioramento che dapprima interesserà soprattutto il nord con piogge e nevicate sulle Alpi oltre i 1500m, poi investirà con temporali anche le regioni tirreniche, per poi muoversi attenuato anche sul resto d'Italia entro la serata, qui di seguito vediamo la mappa barica prevista per domenica mattina, le piogge attese nella prima parte della giornata e infine quelle previste per il pomeriggio:

EVOLUZIONE SUCCESSIVA: tra lunedì e mercoledì spiccata variabilità con due moderate perturbazioni in transito ed altre piogge in vista, ancora qualche nevicata sulle Alpi oltre i 1000-1200m, in seguito possibile rimonta parziale dell'anticiclone e tempo migliore, specie al centro e al sud, sempre accompagnato da temperature decisamente superiori alla media stagionale.

Da notare oggi:

-un po' di nuvolaglia al nord e sulla Toscana, tempo migliore altrove con temperature in generale aumento.

-in serata possibile ritorno della pioggia su Liguria, Lombardia ed est Piemonte, anche sottoforma di pioviggine.



