METEO: l'instabilità si localizza al sud, verso un 25 aprile di sole per tutti

SITUAZIONE: la circolazione depressionaria che negli ultimi giorni ha interessato l'Italia si è localizzata sul meridione e qui seguiterà a produrre dell'instabilità, accompagnata da rovesci e locali spunti temporaleschi, segnatamente nelle ore centrali del giorno e nelle zone interne. Altrove il tempo è migliorato e soprattutto al nord risulta in gran parte sereno. Qui la situazione a Palermo, presso la spiaggia di Mondello:

E qui la sommatoria dei fenomeni previsti sino alle 18 al sud secondo il nostro modello, come si nota il rischio di rovesci risulterà più elevato su Sicilia orientale, Calabria e Salento, ma qualche acquazzone pomeridiano non si potrà escludere nemmeno su Sardegna, basso Lazio ed Abruzzo interno:

EVOLUZIONE: venerdì ancora qualche occasionale rovescio all'estremo sud ma situazione in fase di miglioramento e sabato 25 aprile con il sole quasi ovunque, associato a temperature miti, in linea con le medie stagionali. Solo lungo le Alpi potranno verificarsi isolati rovesci pomeridiani.



Per domenica 26 è invece attesa una lieve accentuazione della fenomenologia temporalesca sui rilievi del nord e il passaggio di una linea di instabilità a ridosso della Sicilia della Sardegna meridionale con brevi rovesci, come testimonia la mappa che segue:

PROSSIMA SETTIMANA: entro martedì dovrebbe inserirsi da ovest una saccatura sufficientemente efficace che ospiterà un corpo nuvoloso destinato a produrre instabilità sulle regioni tirreniche e sul nord-ovest, in progressione mercoledì verso i versanti adriatici del Paese. E' un atteso dunque un passaggio di rovesci o temporali. Ancora molto incerta l'evoluzione successiva. Seguite gli aggiornamenti!



OGGI: al nord bel tempo, al centro al mattino abbastanza soleggiato, nel pomeriggio accentuazione dell'instabilità su Lazio, Sardegna e Abruzzo associata a locali rovesci, segnatamente lungo i rilievi e le zone interne. Al sud nuvolosità irregolare, a tratti intensa, associata a rovesci sparsi ed isolati temporali, più probabili sulla Sicilia, la Calabria e il Salento ma possibile ovunque. Temperature in lieve aumento al nord e al centro, quasi stazionaria al sud.

------------------------------------------------------------------

Situazione meteo LIVE:

>>> Radar meteo Italia (piogge)

>>> Satellite Visibile Italia (diurno)

>>> Satellite infrarosso (anche notturno)

>>> Fulmini e temporali in atto

>>> Stazioni meteorologiche LIVE



---------------------------------------------------------------------------