METEO: l'instabilità proseguirà sino a mercoledì, al sud anche oltre

SITUAZIONE: il tempo rimarrà condizionato sino alla metà della settimana da una circolazione di aria instabile che determinerà qualche rovescio o breve temporale, al mattino soprattutto sul basso Tirreno, nelle ore pomeridiane in genere sulle zone interne del centro e del sud, isole comprese, come vediamo dalla mappa qui sotto:

EVOLUZIONE: anche martedì l'instabilità si rinnoverà sulle medesime zone, mentre per mercoledì dovrebbe manifestarsi maggiormente al settentrione, specie lungo la fascia montana e pedemontana alpina, come vediamo dalla mappa che segue:

PIOGGE al sud: un fronte mediterraneo si muoverà da ovest verso le nostre regioni centrali e meridionali tra giovedì e venerdì, portando piogge soprattutto sul basso Tirreno e poi su Lucania e Calabria.



RIMONTA dell'anticiclone parziale tra sabato e domenica ma sufficiente a riportare tempo soleggiato e progressivamente più caldo sull'insieme del Paese, specie al centro e al sud, dove è prevista la risalita di masse d'aria di estrazione africana, come mostra la mappa prevista a 5500m e al suolo per l'alba di domenica 25 dal modello americano:

NUOVO COLPO di SCENA: da lunedì 26 aprile aria fredda in arrivo dalla Scandinavia interagirà con una depressione presente sull'Iberia dando luogo ad un peggioramento sulle nostre regioni settentrionali, mentre aria calda e stabile seguiterà ad investire le nostre meridionali e marginalmente anche sulle regioni centrali, come abbiamo evidenziato in questa mappa termica a 1500m, prevista dal modello americano:

Tale peggioramento dovrebbe insistere almeno sino a martedì 27 aprile, ma la distanza temporale suggerisce prudenza nel ritenerlo già "cosa fatta fatta". Seguite pertanto gli aggiornamenti.



DA NOTARE OGGI:

-l'instabilità con risvolti temporaleschi pomeridiani al centro e al sud e sulle zone montuose del nord

-un lieve rialzo delle temperature massime

