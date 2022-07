Meteo: l'estate cede il passo a TEMPORALI anche forti su alcune regioni

Ecco la situazione vista questa mattina dal satellite in movimento:

Il grappolo di temporali che tra ieri sera e questa notte ha messo sotto torchio il nord Italia, si sta lentamente attenuando e spostando verso levante. Al suo seguito le temperature si riporteranno nei ranghi della normalità specie al nord e al centro, mentre al meridione e sulle Isole seguiterà a fare molto caldo.

In alto a sinistra della foto si nota una seconda perturbazione che interesserà il nord e parte del centro nella giornata di venerdi 29 luglio con altri temporali, in attesa di un fine settimana migliore e con temperature ovunque più clementi.

La prima mappa mostra il soleggiamento atteso oggi in Italia tra le 9 e le 16:

Dove vedete il colore fucsia, il soleggiamento sarà ottimo. Si notano inoltre temporali su Alpi, Prealpi, alte pianure, Alpi Marittime, Appennino Ligure e lungo tutta la dorsale appenninica centro-meridionale con locali sconfinamenti verso il versante adriatico. Fenomeni essenzialmente pomeridiani o serali.

Dal punto di vista termico, si apprezzano temperature più sopportabili quasi ovunque con punte ancora piuttosto elevate al sud e sulle Isole. Ecco i valori previsti per le 16 di oggi in Italia:

37° in Sicilia; 35° sulla Puglia e sulla Lucania, 34° in Sardegna. Per il resto temperature elevate, ma nei ranghi di una normale giornata di piena estate.

Infine, questo è il soleggiamento previsto per domani, giovedi 28 luglio, sempre tra le 9 e le 16:

Soleggiamento buono su quasi tutta l'Italia ad eccezione del settentrione. In prossimità di Alpi, Prealpi ed alte pianure permarrà il rischio di temporali pomeridiani o serali. Più spenta l'attività temporalesca lungo la fascia appenninica centro-meridionale. Temperature nella norma.

