Meteo: l'autunno pronto a sferrare l'attacco, CLAMOROSE novità in vista!

SITUAZIONE: la perturbazione temporalesca che ieri ha attraversato il nord e la Toscana, accanendosi soprattutto su Liguria, Emilia-Romagna e la Toscana stessa, ha lasciato in eredità dell'instabilità atmosferica sulle regioni centrali, che oggi si manifesterà con temporali sparsi, in lento spostamento verso il meridione, come si nota anche dalla mappa riassuntiva dei fenomeni previsti sino alle 18 di oggi dal modello di MeteoLive:

L'impulso instabile si muove in un campo di alta pressione ma riuscirà comunque a far sentire la sua voce; al nord invece il tempo migliorerà, anche se stamane sulla Valpadana è presente una diffusa nuvolosità, spesso saldata a nebbia. Da notare una tendenza al calo delle temperature anche al meridione e sulle Isole Maggiori, grazie all'inserimento del Maestrale.

EVOLUZIONE: martedì ritroveremo ancora qualche modesto fenomeno sul basso Tirreno, mentre altrove tornerà il sereno; un sereno temporaneo però perché nella notte su mercoledì un nuovo impulso temporalesco colpirà il nord della Lombardia, per poi scivolare su Triveneto ed Emilia-Romagna, attivando dell'instabilità anche sulle zone interne del centro e all'estremo sud, come si nota nella sequenza qui sotto:

ANSA DEPRESSIONARIA: tra giovedì e venerdì un'ansa depressionaria potrebbe coinvolgere medio Adriatico e meridione portandovi rovesci e temporali diffusi, unitamente ad un calo delle temperature più marcato.



COLPO di SCENA: il vero colpo di scena però i modelli lo stanno ipotizzando per lunedì 4 ottobre, quando è previsto l'arrivo di una saccatura atlantica importante, accompagnata dall'approfondimento di una depressione al suolo sul Golfo ligure che determinerà pesante maltempo al nord e al centro, con riflessi anche sul meridione, qui lo scenario previsto con attendibilità però ancora non superiore al 55-60%:

OGGI: al nord irregolarmente nuvoloso con schiarite sempre più ampie nel corso della giornata, un po' di nubi medio alte arriveranno da ovest già nel corso della mattinata, ma senza conseguenze. Al centro tempo piuttosto instabile tra Umbria meridionale, Marche, Lazio, nel pomeriggio anche Abruzzo con spunti temporaleschi localmente intensi, migliora sulla Toscana, un po' di nubi al sud in un contesto almeno in parte soleggiato ma nel pomeriggio anche qui spunti temporaleschi sulle zone interne ed appenniniche. Sempre caldo ma in lenta attenuazione grazie alla rotazione dei venti da Maestrale.

