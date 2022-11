Meteo: l'autunno muoverà le fila di un'INTENSA PERTURBAZIONE

Questa mattina vi mostriamo l'immagine satellitare che ritrae il tempo a scala europea:

La veloce perturbazione che ieri ha interessato il settentrione con qualche pioggia, è seguita da una linea di instabilità che al momento sta agendo sul Mar Ligure. Sul resto d'Italia il tempo risulta abbastanza buono se si eccettua un po' di nuvolosità al centro, ma senza fenomeni.

La perturbazione che vedete spuntare in alto a sinistra interesserà direttamente l'Italia tra giovedi sera e sabato con fenomeni anche di intensità notevole.

Andiamo però con ordine. Questo è il soleggiamento totale cumulato previsto tra le 9 e le 16 di mercoledi 2 novembre ( rosa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole)

Soleggiamento piuttosto compromesso al nord con rischio di rovesci in Liguria, in estensione a parte della Toscana, bassa Lombardia ed Emilia. Nubi anche sul restante centro senza piogge, soleggiamento ottimo solo al sud e sulla Sicilia. Nebbie sulla Pianura Padana in mattinata.

Queste sono le temperature attese in Italia alle ore 15 di oggi pomeriggio:

Ancora caldo al sud con punte di 27° su Sicilia e bassa Lucania, 26° nel sud della Sardegna, sulla Calabria Ionica e sul Foggiano. Valori più contenuti invece altrove, ma quasi ovunque superiori a 20°.

Infine, questo è il soleggiamento atteso in Italia tra le 9 e le 16 di giovedi 3 novembre:

Soleggiamento compromesso al nord con peggioramento tra pomeriggio e sera sul nord-ovest con piogge anche intense in arrivo. Soleggiamento buono solo sulle Isole, versante adriatico e al meridione. Temperature in uteriore calo.

