METEO:l'autunno muove le fila di una PERTURBAZIONE: MALTEMPO su alcune regioni

Questa mattina vi mostriamo la riflettività del radar che ci fa vedere dove sta piovendo in queste ore sul nostro Paese:

Notiamo una batteria di rovesci che interessa una fascia dell'Italia centrale compresa tra Toscana, Umbria e Marche. Qualche piovasco è in atto anche sulla Campania, per il resto il tempo si presenta asciutto.

Nel corso della giornata odierna, venerdi 22 ottobre, il fronte perturbato seguiterà ad interessare le medesime regioni, puntando poi verso il meridione durante il week-end.

Ecco la mappa delle piogge attese in Italia fino alle ore 20 di questa sera:

Rovesci su Toscana, Umbria e Marche. Qualche rovescio nell'arco della giornata sarà possibile anche sulla Campania e sulla Sicilia. Al nord situazione in miglioramento a parte qualche residua pioggia sui settori orientali e sulla Liguria in mattinata, ma in via di attenuazione. Temperature su valori gradevoli ovunque.

Questa invece è la tendenza del tempo per sabato 23 ottobre:

Piovaschi possibili su Emilia Romagna, Marche, Lazio, Sardegna e Sicilia, ma cose di poco conto. Sul resto d'Italia tempo asciutto ed anche soleggiato. Temperature in lieve calo stante l'orientamento delle correnti da nord-est.