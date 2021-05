Meteo: l'aria fresca disturberà il Ponte del 2 giugno

SITUAZIONE: correnti occidentali piuttosto secche favoriscono condizioni di tempo generalmente buono su tutto il Paese e con temperature pomeridiane anche relativamente calde.

Nella giornata di giovedì 27 invece il passaggio di un fronte freddo a ridosso delle Alpi determinerà qualche spunto temporalesco sul Triveneto, segnatamente sulla fascia montana, pedemontana e sul nord Appennino, ma possibili anche in pianura. Analogamente il transito di un modesto corpo nuvoloso afro-mediterraneo sulla Sicilia favorirà qualche piovasco sull'isola, come mostra la mappa qui sotto:

EVOLUZIONE: venerdì 28 ripristino di condizioni soleggiate ovunque e solo qualche isolato spunto temporalesco pomeridiano sui rilievi appenninici, come mostra anche la mappa seguente:

FINE SETTIMANA: l'inserimento di correnti più fresche in quota dai quadranti settentrionali determinerà per sabato l'accentuazione della tendenza temporalesca su Alpi, fascia pianeggiante del nord-est e gran parte delle regioni centrali unitamente ad un calo delle temperature, nuvolaglia e piovaschi possibili anche tra Sicilia e Sardegna, come si vede in questa mappa:

Da domenica 30 a mercoledì 2 giugno la corrente fresca da nord manterrà le temperature miti, anche fresche nottetempo e al mattino, ma risultando decisamente secca non dovrebbe più favorire importanti condizioni di instabilità e le giornate si manterranno nel complesso buone.

